3歲弟「77度高溫」狂曬6小時　車上活活烤死！差幾步就到幼稚園

▲ 3歲男童遭父親忘在高溫的車內而死。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國各地頻傳兒童被忘在車內熱死的事件，佛羅里達州也發生一起悲劇，一名父親載著年僅3歲的兒子到幼稚園，卻為了趕上班，忘記帶他下車，導致男童被關在車上整整6小時。根據推算，當時車內溫度可能高達攝氏77度，儘管這名父親趕回現場後隨即將孩子送醫，仍無法救回他的性命。

綜合《紐約郵報》、當地WSVN報導，這起意外發生於佛州邁阿密花園市（Miami Gardens），根據當地警方，一名3歲男童11日遭獨留在學校外一輛高溫的車內，被發現時已經沒有反應，送醫宣告不治。

這所學校招收幼稚園至高中學齡的學生，男童父母梅納罕（Menachem Tauber）及尼查瑪（Nechama Tauber）都是學校員工，而梅納罕11日上午上班前將兒子送到幼稚園外，卻沒有帶他下車，待園方約下午3時發現男童沒有到校上課，才在車上找到他，但為時已晚。法醫判定，男童死於過熱導致的意外死亡。

邁阿密花園市11日高溫炎熱，室外氣溫達到華氏101度（約攝氏38.33度），車內可能高達華氏172度（約攝氏77.78度）。梅納罕事後則供稱，他開始值班時忘記自己將兒子留在車內，直到有人告訴他兒子沒去上課，他才趕到現場。他正接受警方問話，目前不清楚是否會面臨指控。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》