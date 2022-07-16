深藍轟國民黨中央降半旗　他搬法規反擊「有什麼好吵」：窩在同溫層

▲國民黨中央降半旗。（圖／翻攝張亞中臉書）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席朱立倫因下令中央黨部為已故日相安倍晉三降半旗，惹怒不少黨內人士。對於國民黨該不該降半旗，媒體人黃暐瀚引述《國旗下半旗實施辦法》表示，法條寫得清清楚楚，有什麼好吵的呢？「深藍」激烈反對降半旗，卻未發覺台灣社會多數人並未反對。黃暐瀚認為，深藍窩在同溫層，拼命把積極走向「中間」的國民黨，再往「深藍區」拉，其結果就是繼續「無法執政」。

黃暐瀚也說，深藍窩在同溫層中，拼命要把積極走向「中間」的國民黨，再往「深藍區」拉，其結果，就是繼續遠離「中間選民」，繼續「無法執政」。

黃暐瀚16日在臉書發文，指出自己從國民黨內反對黨中央為安倍晉三降國旗、黨旗的批評中，歸類出三種，1、「『菜ee』的命令，行政院聽就好，國民黨何必甩他？」2、「日本人死關中華民國什麼事？降什麼半旗？」3、「降國旗就算了，為什麼連黨旗也降？朱立倫實在太失格，太噁心了，下台」。

對於國民黨該不該降半旗，黃暐瀚列出3項看法，第一、贊成或反對是民主社會常態，但他完全不贊同講「菜ee」；總統蔡英文是民選的中華民國總統，曾幾何時，台灣人對國家元首隨意不尊敬？過去前總統馬英九在網路被霸凌「馬英狗」、「馬桶」、「馬腦水母」、「馬娘娘」、「馬皇」等不知所謂的謾罵，不喜歡看到別人無理謾罵，自己就不要變成那個樣子。

第二、根據《國旗下半旗實施辦法》第十條：「民間機構、團體、私立學校下半旗，比照本辦法規定辦理」。第三、根據《國旗下半旗實施辦法》第九條：「下半旗時，與國旗並列懸掛之旗幟，其高度不得高於國旗」。

綜合上述兩項法規，黃暐瀚說，既然政府下令降半旗了，國民黨屬於「人民團體」，當然要依規定跟著辦理，而國民黨內「降國旗就好，黨旗不可以降」的批評，是不理解相關的規定。

「法條寫得清清楚楚，依據辦理就好，有什麼好吵的呢？」黃暐瀚表示，「萬一」哪天國民黨有機會重回執政，國民黨會希望看到屆時在野黨也不服中央指揮，獨樹一格，我行我素嗎？國民黨降半旗這事，遭受黨內「深藍」的激烈反對，但「深藍」並未發覺，台灣社會多數人並未反對政府下令「降半旗」。

黃暐瀚也說，深藍窩在同溫層中，拼命要把積極走向「中間」的國民黨，再往「深藍區」拉，其結果，就是繼續遠離「中間選民」，繼續「無法執政」。