中國鮪魚假冒「台灣產」！日本批發商3年狂賣2萬隻　133業者慘受害

▲「築地魚市場」在冷凍鮪魚的產地上動手腳。（圖／築地魚市場官網）

記者王佩翊／編譯

日本東京豐州市場的水產加工業者「築地魚市場」在2018年4月至2021年10月間，向133間加工業者出售2萬多隻冷凍大目鮪，但其中有高達8成明明是中國大陸產，卻被蓄意標示為台灣產，企圖藉此抬高競標價格。不僅如此，還有日本印度洋產的被標記為台灣產，或是中國大陸產被標記為萬那杜產。

根據《朝日新聞》報導，農林水產省15日依食品標示法要求「築地魚市場」做出改善。農林水產省表示，該公司從全球各地進口鮪魚，並在豐洲市場進行拍賣競標，是該市場前五大的鮪魚批發商之一。但築地魚市場卻在2018年4月至2021年10月期間，偽造競標鮪魚的出產地。

受害中盤商高達133家，共計2萬3530隻，總重1376噸。該公司接受調查時坦承，經手的冷凍鮪魚有高達20%的出產地並不符合事實。其中8成明明是中國大陸產，卻被偽造成台灣產。此外，還有日本印度洋產的冷凍鮪魚也被標示為台灣產，或是中國大陸產被標記為萬那杜產。

農林水產省2021年4月對該公司展開調查，並在同年10月發現不當行為，同時在11月要求改善。對此，築地魚市場表示，是因為對制度不夠瞭解，業務負責人也沒有盡到確認責任，才會發生「標示不當」的錯誤。

築地魚市場強調，8月已經再度向農林水產省提出改善報告以及防止再度發生類似事件的對策。

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