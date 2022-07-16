　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國鮪魚假冒「台灣產」！日本批發商3年狂賣2萬隻　133業者慘受害

▲▼中國鮪魚假冒「台灣產」！日本批發商3年狂賣2萬隻　133業者慘受害。（圖／築地魚市場官網）

▲「築地魚市場」在冷凍鮪魚的產地上動手腳。（圖／築地魚市場官網）

記者王佩翊／編譯

日本東京豐州市場的水產加工業者「築地魚市場」在2018年4月至2021年10月間，向133間加工業者出售2萬多隻冷凍大目鮪，但其中有高達8成明明是中國大陸產，卻被蓄意標示為台灣產，企圖藉此抬高競標價格。不僅如此，還有日本印度洋產的被標記為台灣產，或是中國大陸產被標記為萬那杜產。

根據《朝日新聞》報導，農林水產省15日依食品標示法要求「築地魚市場」做出改善。農林水產省表示，該公司從全球各地進口鮪魚，並在豐洲市場進行拍賣競標，是該市場前五大的鮪魚批發商之一。但築地魚市場卻在2018年4月至2021年10月期間，偽造競標鮪魚的出產地。

受害中盤商高達133家，共計2萬3530隻，總重1376噸。該公司接受調查時坦承，經手的冷凍鮪魚有高達20%的出產地並不符合事實。其中8成明明是中國大陸產，卻被偽造成台灣產。此外，還有日本印度洋產的冷凍鮪魚也被標示為台灣產，或是中國大陸產被標記為萬那杜產。

農林水產省2021年4月對該公司展開調查，並在同年10月發現不當行為，同時在11月要求改善。對此，築地魚市場表示，是因為對制度不夠瞭解，業務負責人也沒有盡到確認責任，才會發生「標示不當」的錯誤。

築地魚市場強調，8月已經再度向農林水產省提出改善報告以及防止再度發生類似事件的對策。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►►狗狗吃飼料同時顧消化、還能讓毛髮亮麗

ET快訊
「超商寄100件包裹」畫面戰翻！　店員厭世刷條碼3小時
詭異！李鴻淵農資室狠殺2人　隔壁休息室時鐘「停在案發當時」
快訊／雷雨彈轟炸2縣市！　防9級↑強陣風、冰雹
最美發言人跪地膝蓋動不了！　痛到飆淚急打119
換妻俱樂部6大荒淫玩法！全部脫光隨便抓　名人富二代也在玩
33噸重巨石瞬間落下！　花蓮1人遭砸斃「斷成兩截」
侯友宜正式卸下警職！　警證照曝光
快訊／台中自小客衝民宅　騎士壓車下「命危無心跳」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

山上徹也母「4親人接連過世」沉迷統一教！　全家靠伯父接濟36年

梵谷《農婦》背後竟藏自畫像！137年前作品X光照下曝光　專家樂歪

3歲弟「77度高溫」狂曬6小時　車上活活烤死！差幾步就到幼稚園

拜登訪沙國　直言王儲應為「哈紹吉之死」負責！同意阻伊朗獲核武

中國鮪魚假冒「台灣產」！日本批發商3年狂賣2萬隻　133業者慘受害

拜登對沙烏地王儲「1動作」挨轟！　華郵痛批可恥：比握手還糟

韓媒發「台灣配國旗」　1張圖氣炸陸網：放肆到微博！被罵爆下架

坦尚尼亞驚爆怪病「流鼻血後倒地」至少3死　WHO急調查

BA.5免疫逃脫強！　研究：曾染BA.1或BA.2防護力「近8成」

黑鷹直升機墜毀！　墨西哥海軍證實：造成14死1傷

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

自創「極限體能王」挑戰 特技團成員驚險連闖7關

王心凌負傷合作Jessica炸場　鄭秀妍狂被蚊子咬：瘋了QQ

媽拿吹風機白汪秒彈起 擠掉弟搶C位：就愛吹毛

生技公司槍擊案歹徒身影曝　目擊員工：拿槍逼大家進去

是周氏情歌！周杰倫推《還在流浪》　兒子獻聲新專…昆凌：臭屁的Romeo

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

泰國工人爬高樹採割榴槤　同伴底下緊盯用麻布接住

山上徹也母「4親人接連過世」沉迷統一教！　全家靠伯父接濟36年

梵谷《農婦》背後竟藏自畫像！137年前作品X光照下曝光　專家樂歪

3歲弟「77度高溫」狂曬6小時　車上活活烤死！差幾步就到幼稚園

拜登訪沙國　直言王儲應為「哈紹吉之死」負責！同意阻伊朗獲核武

中國鮪魚假冒「台灣產」！日本批發商3年狂賣2萬隻　133業者慘受害

拜登對沙烏地王儲「1動作」挨轟！　華郵痛批可恥：比握手還糟

韓媒發「台灣配國旗」　1張圖氣炸陸網：放肆到微博！被罵爆下架

坦尚尼亞驚爆怪病「流鼻血後倒地」至少3死　WHO急調查

BA.5免疫逃脫強！　研究：曾染BA.1或BA.2防護力「近8成」

黑鷹直升機墜毀！　墨西哥海軍證實：造成14死1傷

啦啦隊女神當眾調泳衣！阿Ken「眼神快破功」全被拍：不知道看哪

山上徹也母「4親人接連過世」沉迷統一教！　全家靠伯父接濟36年

曾見證民主歷程！高雄舊市議會閒荒10年　都更招商轉型金融大樓

大陸首款新冠口服藥申請上市獲受理　陸媒：單療程或約1千元

梵谷《農婦》背後竟藏自畫像！137年前作品X光照下曝光　專家樂歪

7／16-17希望廣場屏東週　在地檸檬原汁+急速冷凍石斑上市

當鋪老闆「開2萬5500元」徵人！工作內容曝光　網搶破頭：想報名

3歲弟「77度高溫」狂曬6小時　車上活活烤死！差幾步就到幼稚園

林佳龍諷「一個人跑12年會累」　侯友宜： 已做好2030新願景

手伸過去「可怕扁扁狗」張嘴咬人　媽媽笑翻：這是我家的玩具

國際熱門新聞

拜登政府5度軍售　提供台灣32.2億軍備技術支援

Fed激進升息警報解除　美股勁揚658點

三寶逆向害騎士摔車　9歲兒遭公車輾斃

恐怖男悶死老婆　6子女面前丟大鍋煮熟

墨西哥海軍：黑鷹直升機墜毀釀14死

高溫恐創紀錄　英氣象局宣布全國緊急狀態

山上徹也母信教「花1億」他痛揭30年捐款史

美總統第一人　拜登以國直飛沙國

韓媒發「台灣配國旗」氣炸陸網：放肆到微博？

校園裸女「喝醉躺路邊」噴血！疑遭性侵慘死

服飾店2女互毆！短裙妹沒穿內褲被揍到噴屎

拜登對沙國王儲「1動作」　華郵批：可恥

安倍家族900年前揭穿九尾狐　殺生石今年3月破了

山上徹也悲慘童年曝！從小目睹「媽媽遭家暴」

更多熱門

相關新聞

韓媒發「台灣配國旗」氣炸陸網：放肆到微博？

韓媒發「台灣配國旗」氣炸陸網：放肆到微博？

新冠疫情肆虐2年多，全球各國逐漸重開國門，人們迫不及待想出國旅遊，南韓媒體《中央日報》日前就在微博上分享南韓人最想去的國家調查結果，沒想到被中國大陸網友罵爆，因為統計圖表中不僅出現台灣，還配上中華民國國旗，不過這則貼文現已下架。

校園裸女「喝醉躺路邊」噴血！疑遭性侵慘死

校園裸女「喝醉躺路邊」噴血！疑遭性侵慘死

聯合國關注「遣返北韓漁民」事件

聯合國關注「遣返北韓漁民」事件

東京專家警告　1週後將爆前所未見感染規模

東京專家警告　1週後將爆前所未見感染規模

山上徹也悲慘童年曝！從小目睹「媽媽遭家暴」

山上徹也悲慘童年曝！從小目睹「媽媽遭家暴」

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

李鴻淵原本想殺這7人　她1原因逃死劫

台中男20K約極品妹　她穿丁字褲赴約遭白嫖

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

4死殺手是孝子　鄰驚：他超寵老婆

丈夫冷血殺4人！　李鴻淵妻低調上班　

直播刮刮樂竟中5000萬！女網紅掩面爆哭

「付房貸+養2孩」夫妻還存3桶金　網驚：怎到的啊

狂收「有急事找你」垃圾訊息快崩潰！　電信業者這樣回應

月給2萬生活費喊不夠！他問一句話慘被提離婚

《營業中》炎亞綸、鬼鬼等4人出走！

警跟長官合照偷比中指　分局長聽解釋傻眼

花蓮港吊車疑「鋼索斷裂」！33噸巨石砸斃工人

李鴻淵槍殺4人　靠妻養家「女兒還在念大學」

萬里女橫切穿越馬路遭撞　她噴飛15米傷重不治

李鴻淵冷血槍殺4人　移送囂張氣焰全沒了

更多

最夯影音

更多
南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！
南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

自創「極限體能王」挑戰 特技團成員驚險連闖7關

自創「極限體能王」挑戰 特技團成員驚險連闖7關

王心凌負傷合作Jessica炸場　鄭秀妍狂被蚊子咬：瘋了QQ

王心凌負傷合作Jessica炸場　鄭秀妍狂被蚊子咬：瘋了QQ

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面