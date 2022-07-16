「與統一教有交集」日議員112人名單曝！　驚見34名安倍重要幕僚

▲圖中至少有10人曾與統一教會有交集。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三8日在奈良遇刺身亡，41歲嫌犯山上徹也聲稱，犯案動機為懷疑安倍與母親篤信的統一教會有關連。儘管已經更名為「世界和平統一家庭聯合會」的統一教會的日本分部已澄清，但日本週刊則取得與該教會有過交集的「112人國會議員名單」，其中更有34人曾經擔任安倍晉三的重要幕僚。

根據《日刊現代》取得的名單，統一教會與政壇其實早有交流與關聯，其中涉入的國會議員就高達112人，而安倍所屬的執政黨自民黨佔據壓倒性的比例，光是眾議員就有78人，另外還有20名參議員與統一教會和相關團體有交集。

在野黨的議員也有多人曾與統一教會和旗下相關團體有互動，分別為立憲民主黨6人、日本維新之會5人以及國民民主黨2人等。根據《日刊現代》的名單，在這112人中，光是有擔任過內閣與黨內重要幹部的人就有34人。

這些議員主要會透過本人或是秘書代理出席統一教會的活動，又或是在教會的重要活動時發送賀電。除了出席活動與發送賀電外，也有議員會接受統一教會旗下的《華盛頓時報》、《世界日報》等報刊採訪，甚至有議員會接受統一教會的政治獻金。

除了安倍晉三以外，菅義偉、麻生太郎、加藤勝信、高市早苗、荻生田光一、岸信夫、山際大志郎、細田博之以及石破茂等曾經擔任內閣的自民黨議員，全都曾經與統一教會有交集。

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