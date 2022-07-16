　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「與統一教有交集」日議員112人名單曝！　驚見34名安倍重要幕僚

▲▼安倍晉三2019第4次內閣(第2次改造內閣)。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖中至少有10人曾與統一教會有交集。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三8日在奈良遇刺身亡，41歲嫌犯山上徹也聲稱，犯案動機為懷疑安倍與母親篤信的統一教會有關連。儘管已經更名為「世界和平統一家庭聯合會」的統一教會的日本分部已澄清，但日本週刊則取得與該教會有過交集的「112人國會議員名單」，其中更有34人曾經擔任安倍晉三的重要幕僚。

根據《日刊現代》取得的名單，統一教會與政壇其實早有交流與關聯，其中涉入的國會議員就高達112人，而安倍所屬的執政黨自民黨佔據壓倒性的比例，光是眾議員就有78人，另外還有20名參議員與統一教會和相關團體有交集。

在野黨的議員也有多人曾與統一教會和旗下相關團體有互動，分別為立憲民主黨6人、日本維新之會5人以及國民民主黨2人等。根據《日刊現代》的名單，在這112人中，光是有擔任過內閣與黨內重要幹部的人就有34人。

這些議員主要會透過本人或是秘書代理出席統一教會的活動，又或是在教會的重要活動時發送賀電。除了出席活動與發送賀電外，也有議員會接受統一教會旗下的《華盛頓時報》、《世界日報》等報刊採訪，甚至有議員會接受統一教會的政治獻金。

除了安倍晉三以外，菅義偉、麻生太郎、加藤勝信、高市早苗、荻生田光一、岸信夫、山際大志郎、細田博之以及石破茂等曾經擔任內閣的自民黨議員，全都曾經與統一教會有交集。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►►狗狗吃飼料同時顧消化、還能讓毛髮亮麗

ET快訊
拜登才剛走！以色列遭飛彈攻擊　高空攔截畫面曝光
獨／李鴻淵躲這裡洗血跡　養生館「色情按摩被查」5度改名
4死血案招魂！15次才3聖筊　家屬問李鴻淵「害怕死刑嗎？」
年輕姊弟被煙火炸死！　法國國慶驚悚畫面曝光
金馬影后現身《營業中》！　爆楊銘威私下：就是大少爺
李鴻淵出門殺人！住家附近突有狀況　鄰居曝「李妻當天反應」
快訊／台南廟會大亂鬥！　兩派人馬互毆爆槍響

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登才剛走！以色列遭2飛彈攻擊　「鐵穹系統」高空攔截畫面曝光

秘魯政府警告「規模8.5大地震」可能發生　民眾宜預作準備

煙火失控「射進觀眾區」2姊弟被當場炸死　法國國慶驚悚畫面曝光

美援海馬斯發威！烏克蘭摧毀30俄軍設施　控俄7成飛彈轟非軍事目標

「與統一教有交集」日議員112人名單曝！　驚見34名安倍重要幕僚

8歲男童在家遭槍擊當場死亡！　警方公佈兇手「竟是5歲弟弟」

10歲女童遭性侵墮胎　媽竟幫惡狼說話「對他的指控都是謊言」

英保守黨魁之爭最後5強　首場電視辯論談誠信稅制

山上徹也母「4親人接連過世」沉迷統一教！　全家靠伯父接濟36年

梵谷《農婦》背後竟藏自畫像！137年前作品X光照下曝光　專家樂歪

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

自創「極限體能王」挑戰 特技團成員驚險連闖7關

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

王心凌負傷合作Jessica炸場　鄭秀妍狂被蚊子咬：瘋了QQ

媽拿吹風機白汪秒彈起 擠掉弟搶C位：就愛吹毛

生技公司槍擊案歹徒身影曝　目擊員工：拿槍逼大家進去

是周氏情歌！周杰倫推《還在流浪》　兒子獻聲新專…昆凌：臭屁的Romeo

出門散步媽夾中鵝娃娃　牠整路炫耀回家抱著睡

拜登才剛走！以色列遭2飛彈攻擊　「鐵穹系統」高空攔截畫面曝光

秘魯政府警告「規模8.5大地震」可能發生　民眾宜預作準備

煙火失控「射進觀眾區」2姊弟被當場炸死　法國國慶驚悚畫面曝光

美援海馬斯發威！烏克蘭摧毀30俄軍設施　控俄7成飛彈轟非軍事目標

「與統一教有交集」日議員112人名單曝！　驚見34名安倍重要幕僚

8歲男童在家遭槍擊當場死亡！　警方公佈兇手「竟是5歲弟弟」

10歲女童遭性侵墮胎　媽竟幫惡狼說話「對他的指控都是謊言」

英保守黨魁之爭最後5強　首場電視辯論談誠信稅制

山上徹也母「4親人接連過世」沉迷統一教！　全家靠伯父接濟36年

梵谷《農婦》背後竟藏自畫像！137年前作品X光照下曝光　專家樂歪

號召白牌機車衝國道爭路權！高公局疾呼「珍惜生命」　違規罰6千

綠嗆馬英九「只剩重啟核四可講」　馬辦：一直「馬維拉」不會精神錯亂？

獨／新冠確診康復會早洩！解尿困難更痛苦　醫師：抽插3周才改善

曾沛慈罕見曝大尺度！　公開「細肩帶＋胸前挖空」驚人性感照

拜登才剛走！以色列遭2飛彈攻擊　「鐵穹系統」高空攔截畫面曝光

獨／李鴻淵躲這裡洗血跡　養生館5度改名...曾被查獲色情按摩

將來銀行客戶數衝破10萬！　攜3產業領頭羊推生態圈

李鴻淵冷血槍殺4人！李家門口突現警車　家人全身包緊緊快閃離開

高嘉瑜嗆「只會送花給婆媽」　他力挺反嗆：民進黨真的很怕蔣萬安

她月入60K買房只願付2台冷氣錢　準新郎求問：該共同持有嗎？

國一北上195km翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外　民眾看傻

國際熱門新聞

山上徹也母迷統一教　全家靠他接濟36年！

韓媒發「台灣配國旗」氣炸陸網：放肆到微博？

拜登政府5度軍售　提供台灣32.2億軍備技術支援

三寶逆向害騎士摔車　9歲兒遭公車輾斃

Fed激進升息警報解除　美股勁揚658點

恐怖男悶死老婆　6子女面前丟大鍋煮熟

墨西哥海軍：黑鷹直升機墜毀釀14死

3歲弟「77度高溫」狂曬6小時　車上活活烤死

山上徹也母信教「花1億」他痛揭30年捐款史

高溫恐創紀錄　英氣象局宣布全國緊急狀態

拜登對沙國王儲「1動作」　華郵批：可恥

美總統第一人　拜登以國直飛沙國

校園裸女「喝醉躺路邊」噴血！疑遭性侵慘死

煙火失控射進觀眾區　2姊弟當場炸死

更多熱門

相關新聞

山上徹也母迷統一教　全家靠他接濟36年！

山上徹也母迷統一教　全家靠他接濟36年！

日本前首相安倍晉三8日在奈良遭到41歲槍手山上徹也槍擊身亡，而嫌犯被逮後聲稱，犯案動機為懷疑安倍與母親沉迷的統一教有關聯。據傳，山上的母親因為長年遭到丈夫家暴，因此才會篤信統一教，並變賣家產捐款，導致破產。而山上的伯父則再度爆料，自從弟弟過世後，弟媳沉迷宗教，他便開始接濟山上徹也一家，總金額高達2100萬日幣（約新台幣452萬元）。

3歲弟「77度高溫」狂曬6小時　車上活活烤死

3歲弟「77度高溫」狂曬6小時　車上活活烤死

黃暐瀚嗆深藍反對降半旗：窩在同溫層

黃暐瀚嗆深藍反對降半旗：窩在同溫層

中國鮪魚假冒「台灣產」！日本批發商3年狂賣2萬隻

中國鮪魚假冒「台灣產」！日本批發商3年狂賣2萬隻

韓媒發「台灣配國旗」氣炸陸網：放肆到微博？

韓媒發「台灣配國旗」氣炸陸網：放肆到微博？

關鍵字：

日韓要聞統一教會安倍晉三

讀者迴響

熱門新聞

花蓮港吊車疑「鋼索斷裂」！33噸巨石砸斃工人

李鴻淵原本想殺這7人　她1原因逃死劫

台中男20K約極品妹　她穿丁字褲赴約遭白嫖

丈夫冷血殺4人！　李鴻淵妻低調上班　

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

直播刮刮樂竟中5000萬！女網紅掩面爆哭

獨家／薔薔遭友人欺騙拍A片

4死殺手是孝子　鄰驚：他超寵老婆

狂收「有急事找你」垃圾訊息快崩潰！　電信業者這樣回應

月給2萬生活費喊不夠！他問一句話慘被提離婚

阿喜玩遊戲太拼「車頭燈掉出」疑走光！畫面全播出

「付房貸+養2孩」夫妻還存3桶金　網驚：怎到的啊

《營業中》炎亞綸、鬼鬼等4人出走！

賈永婕4點駁斥不孝論！舅侵占失智母財產

台灣玉女《乘風破浪》遭淘汰　暴瘦剩40kg曝心聲

更多

最夯影音

更多
叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣
自創「極限體能王」挑戰 特技團成員驚險連闖7關

自創「極限體能王」挑戰 特技團成員驚險連闖7關

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面