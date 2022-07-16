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山上徹也母「4親人接連過世」沉迷統一教！　全家靠伯父接濟36年

山上徹也移送。（圖／路透）

▲山上徹也被移送檢方偵辦。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三8日在奈良遭到41歲槍手山上徹也槍擊身亡，而嫌犯被逮後聲稱，犯案動機為懷疑安倍與母親沉迷的統一教有關聯。據傳，山上的母親因為長年遭到丈夫家暴，因此才會篤信統一教，並變賣家產捐款，導致破產。而山上的伯父則再度爆料，自從弟弟過世後，弟媳沉迷宗教，他便開始接濟山上徹也一家，總金額高達2100萬日幣（約新台幣452萬元）。

根據《體育日本》報導，山上徹也77歲的伯父透露，雖然有報導稱山上的母親是在1998年入教，但其實她早在1991年就已經加入統一教會。他表示，「我弟弟（山上徹也的父親）在1984年自殺，他的大兒子隨後罹患癌症，並且因為抗癌藥物導致右眼失明，癌細胞更轉移至腦部，最後也病死。對弟媳造成很大打擊。」

山上的伯父也提到，山上母親的弟弟在1976年因為交通意外死亡，她的母親也在1982年死亡。暗示可能是因為親人的接連離去，讓她開始沉迷於宗教。

山上的伯父自稱，自從弟弟自殺身亡後，直到2年前疫情爆發前，都是由他接濟山上一家人。包含生活費、補習費用、大學註冊費等，總金額高達2100萬日幣（約新台幣452萬元）。他表示，弟媳不僅將從娘家繼承的土地和房產變賣，就連弟弟的死亡保險金，也全都被她捐給統一教會，就連2002年破產後，仍堅持要捐錢。

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