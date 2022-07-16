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8歲男童在家遭槍擊當場死亡！　警方公佈兇手「竟是5歲弟弟」

▲▼兒童,男童,受傷,難過。（圖／CFP）

▲美國一名8歲男童在家被5歲弟弟開槍擊中身亡。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

美國阿肯色州警方日前接獲報案，一名8歲男童在家中遭槍擊身亡，經過調查後發現，開槍的竟然是他年僅5歲的弟弟，警方也從男童家中搜出多件槍枝，目前正朝意外方向偵辦。

根據當地媒體報導，阿肯色州傑佛遜郡 （Jefferson County）警方14日獲報，有一名8歲男童在家中遭槍擊，醫護人員趕到現場後，男童仍因傷勢過重宣告當場死亡。當地警長辦公室表示，案發時男童和其他4名兄弟姊妹一起在家中，當時母親正在房內睡覺，等她聽到槍聲衝出去一看時，兒子已經中槍倒地，而警方也公布開槍的是年僅5歲的弟弟。

當地警長伍茲（Lafayette Woods）表示，目前公共服務單位的人員已經將其餘4名孩童從家中帶離，並交由阿姨看顧。此外，警方還從男童家中找到多把槍枝，調查人員認為，父母將這些武器放在孩童容易拿取的地方，才會釀成意外，母親堅持武器收在安全的地方。伍茲無奈指出，這場意外原本是可以避免的，「沒有妥善地保管槍枝，可能在一瞬間就會造成如此悲劇。」

非營利組織「Everytown for Gun Safety」數據顯示，今年美國共發生126起兒童意外槍擊事件，其中有55人因此喪生，78人受傷。去年則發生至少392起，導致163人死亡、248人受傷。

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