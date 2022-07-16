拜登對沙烏地王儲「1動作」挨轟！　華郵痛批可恥：比握手還糟

▲拜登與王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）碰拳示意。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登15日抵達沙烏地阿拉伯並與王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）見面，兩人熱烈「碰拳取代握手」的打招呼方式，立刻引來批評。《華郵》總裁更是發出聲明表示，碰拳比握手還要糟糕，此舉讓王儲獲得贖罪，做法相當可恥。

拜登展開上任以來首次中東行，白宮先前就曾表示，在訪問以色列與沙烏地阿拉伯期間，為了加強防疫會減少握手等直接接觸，但這也遭質疑是為了避免被拍下與沙國王儲的握手合照。不過，改用「碰拳取代握手」的打招呼方式，更引來強烈批評。

▲拜登訪問沙烏地阿拉伯與王儲沙爾曼會面。（圖／路透）



從曝光的畫面可以看到，拜登15日抵達沙烏地阿拉伯之後，直接從機場前往阿薩拉姆王宮，接著王儲沙爾曼就開心地和拜登、國務卿布林肯（Antony Blinken）、國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）等美方高官開心碰拳致意。

《華盛頓郵報》行政總裁萊恩（Fred Ryan）在推特發出聲明痛批，「拜登與沙爾曼得的碰拳比握手還要更糟，這個行為非常可恥，這種程度的親密和舒適感，替王儲帶來他拼命尋求的救贖。」華郵也爆料指出，起初該報還被排除在記者會之外，沙國新聞顧問拒絕回應，後來是白宮交涉後才同意放行。

華郵記者、沙國政治異議人士哈紹吉（Jamal Khashoggi）2018年遭謀殺之後，美國與沙烏地的關係陷入緊張，美國情報單位相信，沙爾曼是哈紹吉遇害一事的幕後主使，拜登更曾痛斥沙國是「賤民」（pariah）國家。

哈紹吉的未婚妻簡吉茲（Hatice Cengiz）15日也公開批評拜登訪問沙烏地阿拉伯，「如果是哈紹吉，今天他會發出什麼樣的推文？嗨總統，這就是你承諾對我的謀殺所負的責任嗎？下一個王儲受害者的鮮血就在你的手上。」

▲華郵記者、沙國政治異議人士哈紹吉（Jamal Khashoggi）2018年遭謀殺。（圖／達志影像／美聯社）



拜登稍早接受華郵訪問時指出，他和沙爾曼面對面談話時，有以直接的方式表明立場，「這樣的謀殺是不可能接受的，明確表達了我當時和現在的看法。」沙烏地駐華府大使瑞瑪．班達爾公主（Princess Reema bint Bandar Al-Saud）表示，雙方的談話非常坦率、誠實且公開，「王儲也回應總統『我歡迎你把事情說清楚、坦率、直接，因為這就是我們前進的方向。』」