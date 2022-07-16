10歲女童遭性侵墮胎　媽竟幫惡狼說話「對他的指控都是謊言」

▲27歲男子格爾森（Gerson Fuentes）性侵10歲女童，12日終於遭到逮捕。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國俄亥俄州一名10歲女童遭到性侵懷孕，且因最高法院推翻「羅訴韋德案」，終止憲法對墮胎權的保障，被迫前往印第安那州，接受人工流產。但是，她的母親接受媒體訪問時，竟幫性侵犯說話，「她是我女兒，她很好。他們對他提出的一切指控都是謊言。」

女童母親接受美國西班牙語媒體《世界電視網》（Telemundo）採訪時，躲在家門後、不願露臉，並用西班牙語做出上述回應。她還說，自己沒有對嫌犯提告，採取法律行動的另有其人。

▲墮胎權支持者在美國最高法院外示威。（圖／路透）

27歲惡狼名叫格爾森（Gerson Fuentes），是來自瓜地馬拉的非法移民，他接受警方偵訊時，承認侵犯小女孩至少2次。據信，女童首次受害年僅9歲，但直至6月30日被帶往印第安那州墮胎，悲慘遭遇才曝光。本案引發全美震驚及關注，總統拜登更是強調，這就是反墮胎法案是罪惡行為的證據。

不過，《福斯新聞》取得文件副本報導指出，醫師伯納德（Dr. Caitlin Bernard）6月30日通報州衛生部，她為一名懷胎6周的10歲墨西哥裔女童，實施非手術的人工流產，卻在報告書中把嫌犯誤植為17歲未成年人。目前尚不清楚，在報告書中，格爾森是否被指認為性侵加害者，但醫師的律師已經強調，考慮對毀謗者提告。

格爾森12日被捕，並且面臨性侵12歲以下兒童的重罪指控，保釋金200萬美元，預計22日再次出庭。俄亥俄州總檢察長約斯特（Dave Yost）說，「我為這個年幼孩子所受的折磨感到心痛」，也感謝警方將惡狼繩之以法。

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