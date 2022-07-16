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拜登訪沙國　直言王儲應為「哈紹吉之死」負責！同意阻伊朗獲核武

▲▼拜登訪問沙烏地阿拉伯與王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）會面。（圖／路透）

▲拜登訪問沙烏地阿拉伯，與王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）會面。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統拜登上任後首度出訪中東，15日飛抵第一站沙烏地阿拉伯。他向記者透露，自己當面告訴沙烏地王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman），對方應為《華盛頓郵報》記者哈紹吉之死負責，也預期利雅德（Riyadh）當局很快就會採取行動，緩解全球能源危機。此外，美沙2國一致同意，應該阻止伊朗取得核武。

哈紹吉（Jamal Khashoggi）是沙烏地異議人士，為《華盛頓郵報》撰寫專欄。他2018年10月前往沙烏地駐伊斯坦堡領事館，卻遭母國特務謀殺、殘忍肢解。美國情報機構多項調查指出，正是沙國王儲沙爾曼批准這個抓捕及謀殺行動。

▲▼ 沙烏地阿拉伯記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）失蹤。（圖／路透社）

▲沙烏地阿拉伯記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遭殘忍殺害肢解。（圖／路透社）

拜登15日表示，他在會晤一開始就提起駭人的「哈紹吉之死」，但王儲否認涉案，並且宣稱已對相關人士究責，「他基本上是說，他個人不需負責。而我指出，我認為他必須為此負責。」

拜登當年曾因「哈紹吉之死」，痛斥沙烏地阿拉伯是國際「賤民」（pariah），他15日表示，對於這番言論並不後悔。但是，他與沙國王儲「碰拳頭」打招呼，在國內招致抨擊，包括《華盛頓郵報》、保護記者委員會（CPJ）。

哈紹吉未婚妻簡吉茲（Hatice Cengiz）也在推特轉發照片，她認為，如果未婚夫看見，肯定會說，「這就是你對我謀殺案的究責表現嗎？沙國王儲下一個受害者的鮮血就沾在你手上。」

▲▼拜登訪問沙烏地阿拉伯與王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）會面。（圖／路透）

▲拜登與沙爾曼「碰拳頭」打招呼，招致猛烈抨擊。（圖／路透）

《路透社》指出，美國迫切希望沙烏地阿拉伯及石油輸出國組織（OPEC）夥伴加大石油產量，以協助降低油價成本，緩解美國40年以來最嚴重的通貨膨脹。隨著沙國持續加強與中俄關係，儘管拜登因「哈紹吉之死」而感到厭惡，但為了能源及安全利益，仍決定不要孤立這個石油輸出大國。

拜登15日透露，他與王儲討論了能源問題，也希望未來幾周就看見沙國在能源方面採取行動，「我們在確保全球能源安全、提供足夠石油以支持全球經濟成長方面，有著很好的討論。」

儘管沙烏地新聞社（SPA）發布聯合聲明指出，美沙2國重申對於全球能源市場穩定的承諾，但沙國外交部長朱貝爾（Adel al-Jubeir）卻表示，本次會晤在石油議題方面沒有達成實際協議，沙烏地及OPEC將會根據市場情況，而非「歇斯底里」或「政治」做出決定。包括俄羅斯在內的OPEC國家預計8月3日舉行下次會議。

▲▼伊朗納坦茲核電廠（Natanz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲數十年來，納坦茲核電廠（Natanz）都是伊朗核武活動核心地帶。（圖／達志影像／美聯社）

SPA報導也提到，美沙同意阻止伊朗「獲得核武」的重要性，並且強調有必要防止伊朗干涉他國內政、透過附屬武裝組織支持恐怖主義、破壞區域安全穩定。

伊朗、沙烏地阿拉伯主要信奉伊斯蘭教，各自為什葉派及遜尼派大國，雙方在中東地區多次代理人戰爭中，分別支持敵對陣營，並於2016年斷絕關係。

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