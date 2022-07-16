　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中碩士20K約極品嫩妹！她穿丁字褲赴約遭白嫖　還幫付房間錢

▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲許男透過約會網站與小花認識，開價20K約去汽車旅館。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者柯振中／綜合報導

台中一名許姓碩士透過約會網站找了一名女子小花（化名），雙方約好以2萬元的代價進行性交易，到場後許男佯稱沒帶錢，假裝透過手機轉帳，還出示截圖，讓小花誤以為錢已到帳，於是與許男開了房間，還先墊付房間錢，事後小花得知受騙，氣得報警提告。台中高分院審理後，依照詐欺得利罪，判許男6個月有期徒刑，得易科罰金18萬元。

依據判決書內容，許男2021年透過某交友網站認識小花，開頭就問「今天要約嗎」，還詢問了「你有丁字褲嗎」、「三圍多少呢」、「身材很好」等有性交易暗示的話語，小花也回傳了性感照片，並附上「35D／26／36」的數據，向許男告知傲人的三圍。

許男看到照片實在受不了，雙方互加微信後，立刻開車出門找小花，雙方約在市政北七路碰面，許男見小花上車，立刻開出2萬元的代價，要求對方在車上口交，被拒絕後又告知「想找旅館休息」。

2人談好了價碼，許男告知小花「沒帶錢包」，需要透過手機轉帳，取得小花的帳戶後，快速出示匯款的畫面，並立即按掉，告知小花「已經匯款」，讓小花信以為真，同意前往汽車旅館發生性行為。

▲新北市徐姓男子2020年12月在臉書上對女網友誆稱可媒介男客性交易「陪12小時，幫男客口交」可獲7萬元，女子受騙後報警提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲完事後許男匆忙離場，小花回家領錢發現沒到帳，詢問許男是否白嫖，卻遭到封鎖。（示意圖／免費圖庫pixabay）

由於許男不斷告知「沒帶錢包」，小花還幫忙代墊了開房間的錢，2人進房一頓翻雲覆雨。等到結束後，許男立刻離場，小花回家領錢時，才發現錢沒有入帳。

小花透過微信傳送訊息，質問許男「請問你有按下匯款了嗎！我沒有收到錢」、「你白嫖嗎」、「我很難過」等話語，卻遭到封鎖，憤而報警提告。許男到案後供稱，他與小花是發生一夜情，並反咬小花想要「仙人跳」謀財。

不過，法官審理後認為，一夜情是在夜店或其他類似場合接觸後，雙方感到十分開心，而後發生性行為，但2人才剛加入微信聯絡，就立刻相約發生性行為，不符合一般大眾的生活經驗。

法官指出，仙人跳通常是利用親友、徵信業者組成團隊、備齊蒐證工具，趁著關鍵時刻闖入、報警，再取得證據以利勒索，但小花沒有設計仙人跳橋段、藉機求償，難以認定小花有不法的意圖。

此外，法官表示，若真的想威脅被告、取得和解賠償金，小花大可偽裝遭到性侵害，何必冒著遭到《社維法》裁罰的風險，證稱2人從事性交易，因此許男的辯詞不足採信。台中高院依照詐欺得利罪，判許男6個月有期徒刑，得易科罰金18萬元。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►Jo Malone香水低於6折！英國梨與小蒼蘭、鼠尾草與海鹽通通有

ET快訊
李鴻淵爆頭殺4人　法院裁定羈押禁見
跟長官合照竟「偷比中指」！新北警解釋後…分局長更傻眼了
被垃圾簡訊催加LINE！　這群人「認真反問2句話」一看傻眼
高大成喊：4死殺手應馬上執行死刑　「智商低到令人咋舌」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中碩士20K約極品嫩妹！她穿丁字褲赴約遭白嫖　還幫付房間錢

快訊／李鴻淵爆頭殺4人　法院裁定羈押禁見

跟長官合照竟「偷比中指」！中和警員解釋後…分局長更傻眼了

快訊／萬里女穿越馬路「噴飛15米身亡」　監視器曝休旅車高速奪命

快訊／士林民宅巷弄傳「瓦斯外洩」　現場拉起封鎖線

快訊／槍殺4人！李鴻淵被押出警局「後悔了」　養生館幹部也被送辦

台南漁光島再傳「男大生溺水失蹤」　友人跳水中救不回死黨

快訊／國道3號苑裡路段「火燒車」　廂型車爆胎自撞護欄起火

高大成喊話：4死殺手應該馬上執行死刑　「智商低到令人咋舌」

上任15天爆4死血案　警政署長黃明昭：需更努力打擊犯罪

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

生技公司槍擊案歹徒身影曝　目擊員工：拿槍逼大家進去

媽拿吹風機白汪秒彈起 擠掉弟搶C位：就愛吹毛

是周氏情歌！周杰倫推《還在流浪》　兒子獻聲新專…昆凌：臭屁的Romeo

Selina克服心魔首度獻唱《四季》　新娘粉絲「最好聽的聲音」逼哭她

攻堅畫面曝！槍手躲夾層被逮　警喊「再動就開槍」他：甘願了

泰國工人爬高樹採割榴槤　同伴底下緊盯用麻布接住

王心凌負傷合作Jessica炸場　鄭秀妍狂被蚊子咬：瘋了QQ

上台74突「刁車」釀回堵　妙齡女慌坐分隔島抱膝哭

台中碩士20K約極品嫩妹！她穿丁字褲赴約遭白嫖　還幫付房間錢

快訊／李鴻淵爆頭殺4人　法院裁定羈押禁見

跟長官合照竟「偷比中指」！中和警員解釋後…分局長更傻眼了

快訊／萬里女穿越馬路「噴飛15米身亡」　監視器曝休旅車高速奪命

快訊／士林民宅巷弄傳「瓦斯外洩」　現場拉起封鎖線

快訊／槍殺4人！李鴻淵被押出警局「後悔了」　養生館幹部也被送辦

台南漁光島再傳「男大生溺水失蹤」　友人跳水中救不回死黨

快訊／國道3號苑裡路段「火燒車」　廂型車爆胎自撞護欄起火

高大成喊話：4死殺手應該馬上執行死刑　「智商低到令人咋舌」

上任15天爆4死血案　警政署長黃明昭：需更努力打擊犯罪

夏季5款「清新香氛」盤點，就像沐浴後的舒服香氣

當社畜太可惜！天生適合斜槓副業3星座公開　水瓶「眼光精準賺飽飽」

拜登從以色列「直飛」沙烏地阿拉伯　美國總統第一人

非常律師禹英禑》鯨魚維基百科、愛吃飯捲　朴恩斌萌樣融化所有人

富邦再輸追平隊史最慘　羅力出馬挑戰中職百勝

籃網拿KD換詹皇？7冠傳奇：該交易　NBA僅2人是非賣品

台中碩士20K約極品嫩妹！她穿丁字褲赴約遭白嫖　還幫付房間錢

會說「您好」、「回去」　印度邊境部隊苦練普通話避衝突

確診2次怕了！懷疑自己有長新冠　7冠車神漢米爾頓戴緊口罩

梁朝偉14年前婚禮「沒邀劉德華」！　他高EQ一句話吐真相

生魚片壽司「被迫脫衣服」　貪吃2喵：奴才吃白飯就好

社會熱門新聞

4死殺手是孝子　鄰驚：他超寵老婆

萬里女橫切穿越馬路遭撞　她噴飛15米傷重不治

4死殺手　高大成：應該馬上死刑

李鴻淵殺4人後悔了　移送地檢署

買兇殺人他扛罪　槍手長年失業竟擁百萬軍火

警跟長官合照偷比中指　分局長聽解釋傻眼

冷血槍手躲秘密夾層！浴室水痕成敗筆洩蹤

李鴻淵殺4人　法院裁定羈押禁見

8年恩怨埋殺機！嫌犯狠奪4命　全因他們做了這些事

明知狠殺4人仍收留原因曝　養生館經理還供淨身洗血漬

蒙面槍手放過5員工：進廁所就不會死

北高雄傳「驚天巨響」嚇壞居民　元凶找到了

死的都是未來接班人　高大成研判「買兇滅廠」

顏若芳控性騷擾　法官：「王八千」是指他

更多熱門

相關新聞

夫偷吃「再犯賠千萬」想賴　妻：別像王力宏一樣拖拉

夫偷吃「再犯賠千萬」想賴　妻：別像王力宏一樣拖拉

一名電通公司的黃姓老闆與妻子結髮逾30年，卻因帶小姐開房間，信用卡遭盜刷，外遇事實才曝光，黃男為表懺悔，簽立協議書承諾不再偷吃，否則願付1000萬元，沒想到簽完7天後，黃男又開始勤跑旅館找小姐，妻子氣得怒嗆「你快給錢吧！不要像王力宏一樣拖拖拉拉！逼的我讓大家都知道你有多渣！」要求黃男履行協議，黃男出庭辯稱去旅館只是唱歌「有益身體健康」，法院見黃男龐大財產總額，認為違約金無過高情形，判決黃男須依約給付1000萬。

外送員旅館豔遇！網一看關鍵字：快逃

外送員旅館豔遇！網一看關鍵字：快逃

獨／拒絕被白玩　經紀公司教育傳播妹勿當「耗呆妹」

獨／拒絕被白玩　經紀公司教育傳播妹勿當「耗呆妹」

醉客遭拒大鬧引警關切…應召站衰被抄

醉客遭拒大鬧引警關切…應召站衰被抄

妹子傳摩鐵房號　老公回2字！人妻心碎了

妹子傳摩鐵房號　老公回2字！人妻心碎了

關鍵字：

約砲嫖妓白嫖援交

讀者迴響

熱門新聞

4死殺手是孝子　鄰驚：他超寵老婆

《營業中》炎亞綸、鬼鬼等4人出走！

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

狂收「有急事找你」垃圾訊息快崩潰！　電信業者這樣回應

月給2萬生活費喊不夠！他問一句話慘被提離婚

萬里女橫切穿越馬路遭撞　她噴飛15米傷重不治

4死殺手　高大成：應該馬上死刑

李鴻淵殺4人後悔了　移送地檢署

買兇殺人他扛罪　槍手長年失業竟擁百萬軍火

AV女優性病「驗出陽性」崩潰：男優太毒

「有急事找你」iPhone狂收訊息　網曝1招：有效

警跟長官合照偷比中指　分局長聽解釋傻眼

曹蘭痛揭20年「手機沒響過」背後原因

術後就激戰！2週後她下體「掉出粉色一坨」　醫嘆：是腸子

冷血槍手躲秘密夾層！浴室水痕成敗筆洩蹤

更多

最夯影音

更多
南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！
南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

生技公司槍擊案歹徒身影曝　目擊員工：拿槍逼大家進去

生技公司槍擊案歹徒身影曝　目擊員工：拿槍逼大家進去

媽拿吹風機白汪秒彈起 擠掉弟搶C位：就愛吹毛

媽拿吹風機白汪秒彈起 擠掉弟搶C位：就愛吹毛

是周氏情歌！周杰倫推《還在流浪》　兒子獻聲新專…昆凌：臭屁的Romeo

是周氏情歌！周杰倫推《還在流浪》　兒子獻聲新專…昆凌：臭屁的Romeo

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面