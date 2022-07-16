台中碩士20K約極品嫩妹！她穿丁字褲赴約遭白嫖　還幫付房間錢

▲許男透過約會網站與小花認識，開價20K約去汽車旅館。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者柯振中／綜合報導

台中一名許姓碩士透過約會網站找了一名女子小花（化名），雙方約好以2萬元的代價進行性交易，到場後許男佯稱沒帶錢，假裝透過手機轉帳，還出示截圖，讓小花誤以為錢已到帳，於是與許男開了房間，還先墊付房間錢，事後小花得知受騙，氣得報警提告。台中高分院審理後，依照詐欺得利罪，判許男6個月有期徒刑，得易科罰金18萬元。

依據判決書內容，許男2021年透過某交友網站認識小花，開頭就問「今天要約嗎」，還詢問了「你有丁字褲嗎」、「三圍多少呢」、「身材很好」等有性交易暗示的話語，小花也回傳了性感照片，並附上「35D／26／36」的數據，向許男告知傲人的三圍。

許男看到照片實在受不了，雙方互加微信後，立刻開車出門找小花，雙方約在市政北七路碰面，許男見小花上車，立刻開出2萬元的代價，要求對方在車上口交，被拒絕後又告知「想找旅館休息」。

2人談好了價碼，許男告知小花「沒帶錢包」，需要透過手機轉帳，取得小花的帳戶後，快速出示匯款的畫面，並立即按掉，告知小花「已經匯款」，讓小花信以為真，同意前往汽車旅館發生性行為。

▲完事後許男匆忙離場，小花回家領錢發現沒到帳，詢問許男是否白嫖，卻遭到封鎖。（示意圖／免費圖庫pixabay）



由於許男不斷告知「沒帶錢包」，小花還幫忙代墊了開房間的錢，2人進房一頓翻雲覆雨。等到結束後，許男立刻離場，小花回家領錢時，才發現錢沒有入帳。

小花透過微信傳送訊息，質問許男「請問你有按下匯款了嗎！我沒有收到錢」、「你白嫖嗎」、「我很難過」等話語，卻遭到封鎖，憤而報警提告。許男到案後供稱，他與小花是發生一夜情，並反咬小花想要「仙人跳」謀財。

不過，法官審理後認為，一夜情是在夜店或其他類似場合接觸後，雙方感到十分開心，而後發生性行為，但2人才剛加入微信聯絡，就立刻相約發生性行為，不符合一般大眾的生活經驗。

法官指出，仙人跳通常是利用親友、徵信業者組成團隊、備齊蒐證工具，趁著關鍵時刻闖入、報警，再取得證據以利勒索，但小花沒有設計仙人跳橋段、藉機求償，難以認定小花有不法的意圖。

此外，法官表示，若真的想威脅被告、取得和解賠償金，小花大可偽裝遭到性侵害，何必冒著遭到《社維法》裁罰的風險，證稱2人從事性交易，因此許男的辯詞不足採信。台中高院依照詐欺得利罪，判許男6個月有期徒刑，得易科罰金18萬元。

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