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妹子傳摩鐵房號　老公回「這2字」！人妻心碎：我該怎麼面對他

偷情,開房間,汽車旅館,做愛（圖／記者李鍾泉攝）

▲妹子傳房號和旅館照片給原PO老公。（示意圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

維持婚姻不容易，夫妻之間最重要的就是「誠信」，一旦被破壞了就很難再復原。一名人妻抱怨，最近發現老公偷約砲，但對方堅決否認赴約，解釋只是純聊天，並沒有真的做出違背婚姻的事，讓她不知道該不該相信。不過網友看到文章後，全都搖頭表示「請要保護好自己跟小孩」。

原PO在「匿名公社」發文表示，生完寶寶後和老公鮮少有親密行為，沒想到日前卻在男方手機裡面發現約砲內容，「看到老公寫已到，對方還PO了房號跟旅館照片，請我老公赴約」，她當場心碎決定攤牌。

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不過老公解釋，當時只是隨便聊天，並沒有去赴約，也在神桌前燒香發誓，並說傳「已到」的訊息只是騙對方的，實際上沒有到那間旅館。不過原PO還是心存懷疑，不知道要不要相信。冷戰幾天之後，對方也持續道歉，說不會再和那些女生聊天。

▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲原PO老公強調真的沒有約砲。（示意圖／CFP）

原PO透露，自己有威脅老公說如果再犯就要離婚，對方也緊張說真的沒有去約砲，未來也不會再聊了。只是她仍心存芥蒂，因為信任打了折扣就很難恢復，需要時間慢慢找回安全感、平復心情，「我該怎麼面對他，或接下來我該怎麼跟他相處？因為一想到那些內容心裡就有疙瘩」。

網友看到PO文後，紛紛留言表示「有小孩也不會影響夫妻生活，你們應該還有其他問題存在，但如果妳選擇原諒了，就好好過日子吧，不然你們雙方都會很痛苦」、「這道心裡的坎能不能過得去，全看妳自己，離不離婚不重要，重要的是小孩」、「想清楚了，一輩子的事，除非妳能忘記，不然疙瘩一直都會在」、「多為自己做準備」。

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