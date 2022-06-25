獨／叫傳播妹不付錢頻傳　經紀公司教育小姐勿當「耗呆妹」

▲疫情蔓延以來民眾改變消費習慣，以往到酒店歡唱的情況已大幅減少。（圖／傳播經紀公司提供）

記者李政遠／雲林報導

受到疫情影響，民眾消費習慣改變，大家減少在外面用餐，選擇外送到家服務，連特種行業也不例外，採到宅、招待所服務，間接導致事後不付錢白嫖，顧客遭痛毆事件層出不窮；傳播妹經紀公司也特別教育旗下小姐，不要只會喝，記得要收錢，不要耗在一旁當「耗呆妹」賠錢貨。

傳播妹經紀公司表示，一般到府、招待所、私人公司或餐廳服務，只要小姐抵達後坐下，就開始計費，如顧客對前往的小姐不滿意，未就坐前可以「退貨」換美眉，一般多採計時收費，每小時1500元，都採結束後買單收費，如果遇到不熟的客人是否先收錢，就交由現場傳播妹回報公司客人相關消費情況而定，比如整個歡飲過程未見客人發小費，或掏錢付帳時，時間一到公司請小姐問客人，是否要加時間，會請客人先付清檯費。

經紀人指出，確實會遇到簽帳的客人，但都是熟客，大都不會賴帳，但也有遇到存心不付帳的「奧客」，開心尋歡後，就表明身上沒錢，也有叫來傳播妹入座後，以不漂亮、身材不好或服務不滿意，要求換人且一換再換刁難不想付帳。

一般經紀公司均規定，小姐到場入座後回報，就開始計費，堅持不給錢的，會給客人兩種處理方式供選擇，一種是報警處理，另一種就是私了，就是來場痛毆，讓他下次不敢，公司一般都會採報警處置，動用私刑失控還要吃官司，為了幾千元得不償失。

為了避免呆帳或白嫖事件過多，會要求旗下小姐「目色巧」，注意客人情況，人變少離開了都不知情，上班是來賺錢的，不是來唱歌、喝酒、吃飯的，真的愛喝就自己在家喝就好，遇到沒見過的客人盡量讓他們預買的時數先付清，不要只會當個呆呆陪唱喝酒的「耗呆妹」。

▲日前一名男子叫了傳播妹，上下其手後沒錢付帳以不優為由「退貨」，遭多名惡煞到家門堵人。（圖／翻攝自LINE社群／社會事新聞影音）

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