醉醺醺買春被打槍　嫖客大鬧引警關切…害慘應召站老闆

▲劉姓應召站負責人在「捷克論壇」上招攬生意，酒客前往尋芳遭應召女拒接，大吵大鬧一番，竟害得劉男遭警方查獲，法院判刑2個月。(示意圖，無關本案／資料照)

記者蔡怡萍／嘉義報導

嘉義一名曾姓男子喝完酒後，想起友人曾介紹「捷克論壇」上招攬性交易的訊息，前往該地址欲與應召女子「連結」，但因為喝到醉醺醺、全身酒氣，遭到女子拒絕接客，曾男氣得大吵大鬧，附近民眾聽見後通報警方，也讓員警意外查獲這處隱密應召站，負責人劉姓男子被法院依圖利容留性交罪，處有期徒刑2個月。

判決書指出，劉姓男子在嘉義市某大樓套房內私設應召站，並在「捷克論壇」網站上刊登「指油壓，每次3500元」以及LINE聯絡帳號，有名陳姓男子看到後前往尋芳，付了4000元完成性交易，事後他覺得非常滿意，於是介紹了好友曾男前往消費。

2021年9月1日凌晨，曾男飲酒後想與人「連結」，想起了陳男的推薦，到該大樓找指定的應召女子，沒想到女子見曾男渾身酒氣、搖搖晃晃，拒絕接這門生意，曾男被打槍後大為光火、當場就與女子發生激烈爭吵，有民眾注意到後擔心發生危險，報警到場處理。

警方發現該處竟是由劉姓男子經營的應召站，不僅查扣劉男營業所得，檢方蒐證後也將劉男依妨害風化提起公訴。

嘉義地院審後，認為劉男為牟利而容留女子進行性交易，扭曲社會價值觀，並助長色情氾濫，敗壞社會善良風氣，惟考慮其犯後坦承犯行、態度尚可，手段尚屬平和，依圖利容留性交罪，處劉有期徒刑2個月，可易科罰金，仍可上訴。