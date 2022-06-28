外送員旅館豔遇！他驚喜「小姐喜歡重口味」　網一看3關鍵字：快逃

▲外送內容無奇不有，但這次是豔遇？還是仙人跳？引發網友熱議。（示意圖／非當事人／記者周宸亘攝）

網搜小組／柯沛辰報導

豔遇？一名外送員20日晚間送餐到新北市蘆洲一間旅館，怎料竟遇到客人大膽邀約「等等進來色色嗎？」讓他立刻截圖。事後，有人轉貼截圖，語帶羨慕地笑說「這位小姐，應該喜歡重口味的...」不過，網友們總覺得內情不單純，仔細一看，才驚覺原PO誤會大了，不禁直呼「這是男上加男！」

原PO在臉書社團「爆廢公社」轉貼3張外送App的訂單備註，從中可見地點在蘆洲區某旅館，訂購清單包括襪子、潤滑劑、背心等，備註還寫著「進來房間陪我洗澡、坐坐，希望是帥哥」。

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▲客人大剌剌備註「希望是帥哥」。（圖／爆廢公社）

▲客人大膽邀約「等等進來色色嗎？」（圖／爆廢公社）

外送員似乎不疑有他，怎料過不久，客人竟親自傳訊「帥哥你好，我很敏感，不分16/5，ㄗ洗ＯＯ，等等進來色色嗎？你想進來坐坐嗎？」讓他徹底確定這可能是一場「邀約」。

原PO轉傳時笑說「這位小姐，應該喜歡重口味的」，還反問在座網友：外送人員如果接到這種單，該作何反應？不過，眼尖網友立刻發現不對勁，趕緊提醒「16/5是長度跟粗度，不分是0或1都可，你還在那小姐口味重...」結果原PO聽完不信，還嘲笑善心網友「你想像力很豐富」。

▼好心網友留言提醒，反被笑「想像力很豐富」。（圖／爆廢公社）

其他網友則紛紛留言，「快逃」、「知男而上」、「左右為男」、「水很深」、「這是男的好嗎，年輕人你第一天出社會喔」、「我想看外送員按哪個選項？『我已經抵達』還是『好，我瞭解了！』」、「進去然後仙人跳」、「把外送員當外送茶嗎」、「男能可貴」、「男得的經驗，喜歡就做做，不喜歡就坐坐」笑翻所有人。

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