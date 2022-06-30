夫愛約砲「再犯賠千萬」偷吃被逮想賴　妻怒：別像王力宏一樣拖拉

▲一名公司老闆愛約砲被發現，向妻子承諾「再犯就賠1000萬」，沒想到隔週再犯被逮。（示意圖／翻攝pakutaso）

記者黃資真／台北報導

一名電通公司的黃姓老闆與妻子結髮逾30年，卻因帶小姐開房間，信用卡遭盜刷，外遇事實才曝光，黃男為表懺悔，簽立協議書承諾不再偷吃，否則願付1000萬元，沒想到簽完7天後，黃男又開始勤跑旅館找小姐，妻子氣得怒嗆「你快給錢吧！不要像王力宏一樣拖拖拉拉！逼的我讓大家都知道你有多渣！」要求黃男履行協議，黃男出庭辯稱去旅館只是唱歌「有益身體健康」，法院見黃男龐大財產總額，認為違約金無過高情形，判決黃男須依約給付1000萬。

吳姓妻子職涯經驗相當豐富，曾在國際知名半導體大廠擔任總經理，跟任職電通公司的老闆黃姓男子結婚可說是門當戶對，然而黃男卻在2020年8月找酒店小姐開房，由於信用卡遺失後遭小姐偷走盜刷，黃男向小姐提告，吳妻才得知老公在外的荒唐行徑。

黃男為了表示懺悔，在去年7月2日和妻子簽定協議書，承諾不再有違背夫妻間不忠實行為（包括與異性在旅館開房間幽會、車內或任何場所幽會），否則願給付1000萬元。

未料黃男死性不改，吳妻調閱行車紀錄器、搜出發票發現，他在7月9日至11月5日之間，跟女性發生共13次性行為，他與女子在車上調情對話全都被錄下。

像是在9月27日，女子在車內說：「我有帶那個擠痘痘挖的那個棒子耶。」黃男回：「覺得癢，長是會長，但那個就像擠火山，一段時間要爆發一下，跟精液一樣要洩洪一下，而且你做那個特別親密。」女子又說：「你說幫你清這麼私密的小洞。」黃男回：「對，現在背後感覺痛痛爽爽的。」

11月5日，黃男說：「沒有怎麼，就是，它太小了，太緊了？」女子回：「你是說我太緊嗎？」黃男又說：「不是，套子太緊了。」女子表示：「套子是你自己買的。」黃男自信稱：「我那個已經變大了。」

吳妻依上述證據，向黃男要求履行協議，但黃男傳訊稱：「1000萬我會給妳。我知道我死定了，只求妳不要把事情鬧大」、「我會給妳錢，但妳要保證沒有後續動作包括因此事訴請離婚，且請妳幫手上的資料都給我，不保留。」還多次拿「有其父必有其子」之旁人目光當藉口，試圖說服妻子撤回告訴。

不過吳妻不領情，怒嗆：「你快給錢吧，不要像王力宏一樣拖拖拉拉，逼的我讓大家都知道你有多渣！」、「你脫掉褲子上別的女人時候，你有沒有想到你的兒子跟女兒會因此蒙羞？」

出庭時黃男辯稱，他患有呼吸終止症、焦慮症、高血壓、心速過快等疾病，醫師建議唱歌有助治療，但因為疫情許多場所不開放，才到旅館唱歌，並無違背夫妻忠實義務之行為，且約定之違約金1000萬元顯有過高。

法官考量兩人財產所得資料，黃男近3年財產總額均超過約定違約金數倍以上，且黃男為受高等教育知識份子且具備擔任公司經營者之社會歷練，簽立協議書時應能夠衡量意願、經濟能力，認定違約金無過高情形，判決黃男須履約給付1000萬元，可上訴。