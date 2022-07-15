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安徽懷遠無預警「封城」！拖半日終公布：發現151例初篩陽性人員

▲▼ 安徽,疫情。（圖／新華社）

▲安徽一日暴增151例初篩陽性。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

安徽省蚌埠市懷遠縣15日無預警宣布了封閉管理措施，要求所有居民不出家門，但奇怪的是，安徽省14日與15日都是通報沒有新增確診者與無症狀感染者，引發網友猜測緣由。不過，據《央視》15日下午公布，安徽懷遠縣發現151例初篩陽性人員。

據《央視新聞》報導，安徽懷遠縣14日通過區域核酸篩查共發現151例初篩陽性人員，目前，已全部轉送至定點醫院醫學觀察和救治，並依規有序開展流調溯源、隔離管控、環境消殺等處理工作。全縣已實施封閉管理，正在開展全員核酸篩查。

通報稱，請全縣群眾自覺遵守疫情防控相關規定，積極配合疫情防控工作，關注官方發布的權威信息，不信謠、不傳謠；切實增強個人防護意識，戴口罩，勤洗手，常通風，少聚集，保持安全社交距離。如出現發熱、咳嗽、腹瀉、乏力等症狀，請佩戴好一次性醫用外科口罩，及時到就近的發熱門診就診，就診過程中應避免乘坐公共交通工具。

此前，安徽懷遠15日凌晨突然發布通告稱，根據疫情防控需要，經懷遠縣疫情防控指揮部研究，決定從2022年7月15日零時起，對懷遠縣所有社區、村實施封閉管理，按照「不漏一戶，不漏一人」的原則，對所有人員實施抗原檢測和核酸篩查。

通告指出，所有人員必須「足不出戶，不出家門」。禁止在樓道、地下車庫、露天區域等居民區、社區戶外空間活動。核酸篩檢完也必須立刻返回住所不得在外逗留。

另，除大型超市、加油站、賓館等生產生活必需場所，在嚴格落實疫情防控措施前提下可正常營業外，其他場所暫停開放。對拒不服從管理、私自闖卡進出、隱瞞行程的，將依照疫情防控規定嚴格追究責任，並鼓勵監督舉報不服從管理的人員和行為。

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