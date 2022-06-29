安徽現Omicron疫情驟增29例感染者　擴散鄰省致南京一地風險升級

▲安徽出現新一輪新冠肺炎疫情。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

安徽自26日發現1例新冠肺炎無症狀感染者後，宿州市泗縣3天內已累計新增29例感染者，該縣緊急對全縣所有住宅小區、村（社區）實施封控管理，同時，這輪疫情也出現擴散至江蘇省的現象，南京市至28日止，共排查出2例確診及2例無症狀感染者，該地也提升為中風險地區。

▲安徽出現的新一輪疫情擴散至江蘇南京。（圖／CFP）

《封面新聞》報導，6月29日，泗縣新冠肺炎疫情防控應急指揮部2022年第14號通告稱，6月28日0至24時，泗縣新增無症狀感染者13例，核酸初篩陽性10例（目前已經全部診斷為無症狀感染者）。其中，14例在隔離觀察的密接人員排查中發現，9例在重點人群核酸檢測中發現。上述人員已閉環轉運至定點醫院進行醫學觀察。

據了解，泗縣本輪新冠肺炎疫情始於6月26日通報發現的重點人群核酸檢測中發現1例無症狀感染者，該感染者的密切接觸者中又發現2例核酸初篩陽性。隨著疫情有升溫擴散的風險，泗縣新冠肺炎疫情防控應急指揮部28日發佈《關於嚴格落實封控管理期間人員足不出戶措施告知書》，要求全體縣民足不出戶，進行封控管理。

由於泗縣與江蘇徐州及宿遷接壤，是安徽的東北門戶，與泗縣相鄰的江蘇省已有多地報告發現關聯疫情。截至28日17時，南京市共排查出4名確診者，均為泗縣核酸陽性人員的家人，此外，淮安市也有一名自泗縣自駕返回的民眾核酸檢測出現異常，當地政府正密切追蹤情況。