大陸今本土再破百「新增163例」安徽佔107例　宿州市泗縣已封城

▲安徽突爆本土疫情。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸30日新增12例本土確診及151例本土無症狀感染者，合計163例，是6月以來首次破百例本土感染。新增確診主要集中在安徽宿州泗縣，該地在6月29日新增23例時已發布新的措施，宣布29日起全縣所有人員實施核酸篩查，封控期間所有人員足不出戶，形同封城。

大陸國家衛健委1日公布，新增本土確診12例，其中安徽9例，山東2例，江蘇1例。本土無症狀感染者共151例，安徽98例，江蘇25例，山東11例，遼寧7例、天津2例，浙江2例，湖北2例，廣東2例，江西、四川都有1例。這是大陸自6月1日以來，單日確診首次破100例。

其中，安徽新一波疫情引發外界關注，截至6月30日19時，大陸現有41個高風險地區，12個中風險地區，其中40個集中在安徽省宿州市，其餘1個則在北京市昌平區。

安徽衛健委1日通報，新增確診9例均在宿州市泗縣，新增無症狀感染者98例中95例也集中在宿州市泗縣，淮北市濉溪縣佔3例。

6月28日，安徽宿州市泗縣單日新增確診者23例，泗縣疫情防控應急指揮部6月29日宣布，即時起全縣所有住宅小區、村（社區）實施封控管理，封控管理期間堆所有人員實施核酸篩查，所有人員足不出戶，民眾在核酸採樣後必須即刻返回住所，不得在外逗留。