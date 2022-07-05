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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸本土+335！安徽單日再增231例　下禁足令「三長制」控疫

▲▼ 安徽,疫情。（圖／新華社）

▲安徽疫情升溫。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委5日通報，新增本土病例69例，新增本土無症狀感染者266例，合計共335例，遍及9個省市。其中，安徽疫情最嚴竣，共有52例確診和無症狀感染者179例，合計231例。此外，江蘇也新增本土無症狀感染者66例。

大陸國家衛健委通報顯示，當天新增本土病例69例，其中安徽52例，陝西7例，北京3例，上海3例，山東3例，廣東1例。新增本土無症狀感染者266例，其中安徽179例，江蘇66例，福建7例，上海5例，山東4例，廣東2例，陝西2例，遼寧1例。

據安徽衛健委5日通報，新增確診病例52例（均在宿州市泗縣，其中8例系已報告的無症狀感染者轉為確診病例），新增無症狀感染者179例（宿州市靈璧縣15例、泗縣164例）。

截至7月4日16時，泗縣共報告863例陽性病例，已累計開展6輪區域全員核酸檢測，參加檢測的人員達到了3045749人次，總體來看，前6輪區域核酸篩查檢出的社會面陽性呈下降趨勢，分別是68例、145例、105例、45例、20例和14例，其餘的陽性病例都是在集中隔離點當中發現的。

泗縣開始靜態管理、民眾足不出戶，3日凌晨宣布開始啟動疫情防控「三長」管理制度，而國家衞健委副主任雷海潮率領工作組前赴泗縣指導防疫工作。「三長」，分別是「小區長」、「樓棟長」和「單元長」，分別負責了解小區居民訊息、協助靜態管理，配合做好檢酸檢測的隔離轉運，以及滿足特殊人群需求等工作。

泗縣認為，「三長」管理制是完善社區自我管理、自我服務功能，建設集精細化管理、多元化服務為一體的基層服務管理新模式。

此外，據江蘇省衛健委5日通報，無新增本土確診病例，新增本土無症狀感染者66例（南京市1例，無錫市34例，徐州市31例，均在定點醫院接受隔離醫學管理）。

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