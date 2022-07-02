陸疫情再起！安徽一天新增135例感染、江蘇一上午篩到39例陽性

▲大陸核酸檢測。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸疫情再起，安徽省宿州市泗縣6月29日就已經實施封控管理，要求居民「足不出戶」，但疫情仍持續升溫，7月1日共新增34例確診、100例無症狀感染者。同時，江蘇省無錫市也在檢測過程中發現39名陽性，已經要求全體居民「非必要不離開無錫」，並倡導「非不要不外出」，企業員工實行「點對點」出行，減少社交活動。

根據安徽省衛健委2日通報，安徽1日共新增34例確診及101例無症狀感染者，除了1例無症狀感染者位於蚌埠市固鎮縣以外，其餘全部都位於宿州市泗縣。

泗縣的疫情從6月26日開始爆發，截至7月1日，共通報43例確診、無症狀感染者236例。

由於疫情發展迅速，泗縣6月29日就已經宣布對對全縣所有住宅小區、村（社區）實施封控管理，按照「不漏一戶、不漏一人」的原則，對所有人員實施核酸篩查，封控管理期間，所有人員足不出戶。

另外，江蘇省無錫市的疫情也正在升溫，根據江蘇疾控通告，7月1日上午，江蘇無錫市在對集中隔離和重點風險人員進行核酸檢測中發現39名初篩陽性，經市疾控中心復核為陽性。

江蘇疾控已經在6月30日宣布，全體居民非必要不離錫，主動配合開展核酸檢測；市區居民確需離錫的，須持48小時內核酸檢測陰性證明，「倡導廣大市民近期非必要不外出，單位職工、企業員工實行『點對點』出行，減少不必要的社交活動。」