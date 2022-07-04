大陸10省市再爆疫情！安徽8天狂飆858例　下令3天內社會面清零

台東卑南鄉公所3日傍晚在杉原海水浴場舉辦「擊浪」藝術表演活動，邀請Coming true 即將成真火舞團在海天一色的山海美景中用火焰點綴沙灘與夜空，現場湧入千餘位民眾席地而坐欣賞。隨著天色漸暗，傍晚的藍調與熾熱的火焰相互搭配令人目不暇給，而壓軸的火龍舞點亮台灣更是贏得所有觀眾的掌聲及歡呼聲。