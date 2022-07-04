大陸10省市再爆疫情！安徽8天狂飆858例　下令3天內社會面清零

▲安徽突爆本土疫情。（圖／新華社）
記者鄭思楠／綜合報導
安徽省本輪以宿州市泗縣為中心的疫情，已有超850例感染者。4日，宿州市下令開展新冠肺炎疫情防控「大排查、大清零、大服務、大提升」行動，要求7月4日、5日、6日開展三輪大排查，全面排查核酸採集等漏檢人員、困難群眾和工作短板，確保3日內實現社會面清零。
安徽省衛健委4日發布，新增確診病例29例（均在宿州市泗縣，其中1例系已報告的無症狀感染者轉為確診病例），新增無症狀感染者258例（宿州市靈璧縣30例、泗縣227例、埇橋區1例）。
安徽省衛健委統計，6月26日至7月3日24時，安徽省共報告確診病例134例，其中境外輸入1例，宿州市泗縣132例、靈璧縣1例；共報告無症狀感染者724例。根據上述數據，安徽本輪疫情已有858例感染者。
除安徽外，據《第一財經》報導指出，6月27日以來，長三角地區至少有江蘇徐州、南京、無錫、鹽城、蘇州、淮安，浙江杭州、金華以及上海接連發現本土新冠感染者。
大陸國家衛健委4日通報，新增本土新冠確診病例41例，分別為安徽29例，江蘇4例，山東4例，上海2例，福建1例，廣東1例。新增本土無症狀感染者339例，其中安徽258例，江蘇52例，遼寧9例，福建9例，山東4例，陜西3例，浙江2例，上海1例，四川1例，合計共10個省市爆發本土疫情。
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