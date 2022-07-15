　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園+2711　市府：疫情趨緩、宴席間仍不得逐桌敬酒

▲中央流行疫情指揮中心宣布，桃市今（15）日新增2,711例本土確診個案，市府衛生局長王文彥指出，疫情逐漸趨緩，但依照規定，宴席聚會仍禁止逐桌敬酒或敬茶，違反者可面臨裁罰。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲中央流行疫情指揮中心宣布，桃市今（15）日新增2,711例本土確診個案，市府衛生局長王文彥指出，疫情逐漸趨緩，但依照規定，宴席聚會仍禁止逐桌敬酒或敬茶，違反者可面臨裁罰。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

據中央流行疫情指揮中心今（15）日公布，桃園市新增2,711例本土確診個案，市府衛生局長王文彥指出，相較於昨（14）日的2,813例，桃市疫情單日下降3.63 %；此外，國內新冠肺炎疫情近期雖逐漸趨緩，宴席聚會活動隨之增加，但依照防疫規定，仍不得逐桌敬酒敬茶，若違反者恐面臨3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

王文彥表示，桃園市新增2,711例本土確診個案，其中65歲以上個案占8.01 %、18歲以下個案占20.47%；全國今日則新增2萬5,223例，較昨日的2萬7,597，下降約8.60%，呈現緩步下降趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王文彥提醒，近來國內新冠肺炎疫情近期逐漸趨緩，宴席聚會活動隨之增加，但台灣鄰近國家近期BA.4及BA.5病例數持續增加，民眾仍須謹慎配合指揮中心防疫措施，除符合例外情形與外出時有飲食需求得免戴口罩，外出時仍應全程配戴口罩。其中依照規定仍不得逐桌敬酒敬茶，若違反者將面臨裁處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

▲市府呼籲，尚未完成疫苗接種市民踴躍接種，以提高自身保護力。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲市府呼籲，尚未完成疫苗接種市民踴躍接種，以提高自身保護力。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

王文彥強調，新冠肺炎疫苗接種是避免確診後感染重症或死亡風險最有效方法，籲請尚未完全接種疫苗民眾，儘速完成接種，以保護自身與親友健康。中央規定，年滿65歲（原住民族滿55歲）以上長者接種疫苗贈送500元禮券、2劑快篩政策，即將於7月31日截止，尚未完成接種疫苗長者請把握機會踴躍接種，市府後續將評估接種狀況，再推出接種專案，以提高市民的保護力。

【更多新聞】

通緝犯駕車遇警高速逃逸　一路紅燈逆衝...躲大樓水塔旁被逮

貫穿腦部倖存還有他！　劉邦友血案鄧文昌半癱現況曝光

桃園+2813　市府：居家照護案完成率達99.2%

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►Jo Malone香水低於6折！英國梨與小蒼蘭、鼠尾草與海鹽通通有

ET快訊
狡猾槍手「丟手機+製造多斷點」　警靠這招逮到他
用「JOJO立」跟總統合照！　蔡英文站中間一臉驚網笑瘋
快訊／公平會核准了！全聯宣布「正式併購大潤發」
南投槍手「火力超強」！3把槍藏放位置曝光　其中一把還上膛
4人遭轟頭亡！確認彈道　罕見出動X光機勘驗屍體
快訊／王必勝出任防疫指揮官！　薛瑞元接衛福部長
快訊／國道槍響！沒讓超車竟被開槍　玻璃碎裂駕駛嚇壞
LIVE／殺手逃亡20hrs台中落網　南投刑警大隊最新說明
快訊／確定了！　新衛福部長、次長人選出爐
槍手殺4人被逮還笑！　網絕望：不能死刑，有差嗎
4死殺手落網他也被抓了！養生館經理是同鄉　助藏匿押上警車

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／新任衛福部長薛瑞元、指揮官王必勝18:00記者會說明施政方向

男友年底要出國　下秒「吐1句話」！她淚掛電話崩潰

新竹縣+674！8千劑嬰幼兒莫德納將到貨！　7／22開打

台中+3293開186場記者會　盧秀燕：越嚴峻考驗我越在市民身邊

竹市+535！二大注射站即日起暫停兒童疫苗服務

帶小孩來場夏日藝術季　免費參觀繪本漫畫動畫大集合

無人機考照大變革！刪除艱澀考題、首分3等級　最快8月適用

兇嫌冷笑被逮「4冤魂怎償命」　網更絕望：不能死刑，有差嗎

桃園+2711　市府：疫情趨緩、宴席間仍不得逐桌敬酒

國旅補助今登場！國光客運祭加碼優惠　APP購票最多再折扣40元

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

吳慷仁「裸身被綑綁」尺度超開　狂調教賈靜雯：妳叫出來....XD

Lulu代朱俐靜家人送貼紙「Love you」　陳漢典心疼藏病情...慟讚「零負評藝人」

愛車被「千萬移動豪宅」A到　姨霸氣回：只在乎我行事曆

柯佳嬿「喜歡你的形狀」撩林柏宏　尺度超開！賈靜雯虧：坤達知道嗎？

曾國城憶朱俐靜樂觀：看不到黑暗　陶晶瑩淚曝「她走得很安祥」

許藍方被搜保險套慌了：我不買這牌！　手機驚見「王少偉裸上身」...小S嚇歪

上台74突「刁車」釀回堵　妙齡女慌坐分隔島抱膝哭

見眼熟嫌犯：阿德～想你餒　花蓮警「搏感情式」路邊逮人

近80kgs高加索懶得走路　寵物展找床躺、被媽拖著走

快訊／新任衛福部長薛瑞元、指揮官王必勝18:00記者會說明施政方向

男友年底要出國　下秒「吐1句話」！她淚掛電話崩潰

新竹縣+674！8千劑嬰幼兒莫德納將到貨！　7／22開打

台中+3293開186場記者會　盧秀燕：越嚴峻考驗我越在市民身邊

竹市+535！二大注射站即日起暫停兒童疫苗服務

帶小孩來場夏日藝術季　免費參觀繪本漫畫動畫大集合

無人機考照大變革！刪除艱澀考題、首分3等級　最快8月適用

兇嫌冷笑被逮「4冤魂怎償命」　網更絕望：不能死刑，有差嗎

桃園+2711　市府：疫情趨緩、宴席間仍不得逐桌敬酒

國旅補助今登場！國光客運祭加碼優惠　APP購票最多再折扣40元

快訊／台南北區瓦斯管線疑施工被挖斷　消防人員灑水警戒搶修

愛愛就會痛！人妻結婚6年生不出來　醫一看驚：處女膜還很完整

快訊／新任衛福部長薛瑞元、指揮官王必勝18:00記者會說明施政方向

落網關鍵曝！狡猾槍手「丟手機+製造多斷點」　警靠這招逮到他

男友年底要出國　下秒「吐1句話」！她淚掛電話崩潰

阿嬤「討要一碗羊肉湯」原因超催淚！淪街頭拾荒：兒媳捲走救命錢

跟蹤鄰居女高中生三年「詳細記錄」PO網　網友籲警介入調查

上海98歲老人疑被強制接種疫苗病危　居委會：醫生評估可以打

快訊／公平會核准了！全聯宣布「正式併購大潤發」

媽開大人零食喊「狗狗吃會死翹翹」　法鬥鄙視臉回敬：我信你個鬼

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

生活熱門新聞

「有急事找你」iPhone狂收訊息　網曝1招：有效

槍殺爆頭4大命案！淫魔硬上她「矇眼射腦慘死」

國旅補助今開搶！「訂房每晚折1300」攻略一次看

重機辣妹有誠意穿搭路邊賣花生　網：強烈購買欲

快訊／首見社區感染BA.5！今本土+25223　死亡增114

南投行刑式槍殺4死！醫1句話曝「兇手為何這麼狠」

「超強運3生肖」7月中旬財運旺到爆！

台中木乃伊是真屍！館方證實：20年來他都在　網嚇瘋

「蛋黃酥界愛馬仕」遭秒殺轉賣！陳耀訓道歉了

墾丁生魚片份量爆炸！網聽價格跪求地址

「轉蛋法」通過了！未公布遊戲中獎率最高罰50萬

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

賴清德為何能赴日？他爆內幕：安倍家決定的

北海岸露營可重罰100萬　法案預告：9月上路

更多熱門

相關新聞

「國民姐夫」具俊曄7／16旗津演出！

「國民姐夫」具俊曄7／16旗津演出！

配合交通部觀光局「悠遊國旅」，高市府再加碼「週五又補五、週間補到千」優惠，活動首周已讓高雄假日訂房率突破九成。觀光局也預告，明(16日)「國民姐夫」具俊曄將到旗津大演DJ秀，高雄暑假周周有活動，民眾快手刀訂房享優惠。

屏東縣府籲出遊須落實防疫

屏東縣府籲出遊須落實防疫

Novavax開打一週「已接種5萬劑」　恐引嚴重過敏？莊人祥回應

Novavax開打一週「已接種5萬劑」　恐引嚴重過敏？莊人祥回應

再爆4童MIS-C！7個月大女嬰「意識改變、出現水腦」加護治療中

再爆4童MIS-C！7個月大女嬰「意識改變、出現水腦」加護治療中

快訊／首見社區感染BA.5！今本土+25223　死亡增114

快訊／首見社區感染BA.5！今本土+25223　死亡增114

關鍵字：

台灣防疫桃市+2711王文彥不得逐桌敬酒

讀者迴響

熱門新聞

8年前嗆殺女課長　兇嫌行刑式血洗！證人全轟頭

康建生技5人遭關廁「行刑式槍殺」

快訊／南投行刑式槍殺4死　冷血槍手落網

8年恩怨埋殺機！嫌犯狠奪4命　全因他們做了這些事

「有急事找你」iPhone狂收訊息　網曝1招：有效

獨／牛樟芝業界曝：恐找殺手處理

槍手問：賴博士在哪　埋伏3小時奪4命

楊小黎試乘刮傷車子！　店經理「壓迫式回應」傻眼：拒買

槍殺爆頭4大命案！淫魔硬上她「矇眼射腦慘死」

白肌妹沒穿內衣逛市場全被拍！

國旅補助今開搶！「訂房每晚折1300」攻略一次看

南投「行刑式槍殺」4死　兇嫌身分曝光

即／躲養生館被活逮！槍手高喊：我有深仇大恨

警政署長曝南投4死：已鎖定槍手就是他

快訊／殺手正面曝！警查扣「手槍、百發子彈」

更多

最夯影音

更多
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤
吳慷仁「裸身被綑綁」尺度超開　狂調教賈靜雯：妳叫出來....XD

吳慷仁「裸身被綑綁」尺度超開　狂調教賈靜雯：妳叫出來....XD

Lulu代朱俐靜家人送貼紙「Love you」　陳漢典心疼藏病情...慟讚「零負評藝人」

Lulu代朱俐靜家人送貼紙「Love you」　陳漢典心疼藏病情...慟讚「零負評藝人」

愛車被「千萬移動豪宅」A到　姨霸氣回：只在乎我行事曆

愛車被「千萬移動豪宅」A到　姨霸氣回：只在乎我行事曆

柯佳嬿「喜歡你的形狀」撩林柏宏　尺度超開！賈靜雯虧：坤達知道嗎？

柯佳嬿「喜歡你的形狀」撩林柏宏　尺度超開！賈靜雯虧：坤達知道嗎？

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面