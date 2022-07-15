桃園+2711　市府：疫情趨緩、宴席間仍不得逐桌敬酒

▲中央流行疫情指揮中心宣布，桃市今（15）日新增2,711例本土確診個案，市府衛生局長王文彥指出，疫情逐漸趨緩，但依照規定，宴席聚會仍禁止逐桌敬酒或敬茶，違反者可面臨裁罰。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

據中央流行疫情指揮中心今（15）日公布，桃園市新增2,711例本土確診個案，市府衛生局長王文彥指出，相較於昨（14）日的2,813例，桃市疫情單日下降3.63 %；此外，國內新冠肺炎疫情近期雖逐漸趨緩，宴席聚會活動隨之增加，但依照防疫規定，仍不得逐桌敬酒敬茶，若違反者恐面臨3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

王文彥表示，桃園市新增2,711例本土確診個案，其中65歲以上個案占8.01 %、18歲以下個案占20.47%；全國今日則新增2萬5,223例，較昨日的2萬7,597，下降約8.60%，呈現緩步下降趨勢。

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王文彥提醒，近來國內新冠肺炎疫情近期逐漸趨緩，宴席聚會活動隨之增加，但台灣鄰近國家近期BA.4及BA.5病例數持續增加，民眾仍須謹慎配合指揮中心防疫措施，除符合例外情形與外出時有飲食需求得免戴口罩，外出時仍應全程配戴口罩。其中依照規定仍不得逐桌敬酒敬茶，若違反者將面臨裁處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

▲市府呼籲，尚未完成疫苗接種市民踴躍接種，以提高自身保護力。（資料照／記者沈繼昌翻攝）



王文彥強調，新冠肺炎疫苗接種是避免確診後感染重症或死亡風險最有效方法，籲請尚未完全接種疫苗民眾，儘速完成接種，以保護自身與親友健康。中央規定，年滿65歲（原住民族滿55歲）以上長者接種疫苗贈送500元禮券、2劑快篩政策，即將於7月31日截止，尚未完成接種疫苗長者請把握機會踴躍接種，市府後續將評估接種狀況，再推出接種專案，以提高市民的保護力。

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