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社會 社會焦點 保障人權

通緝犯駕車遇警高速逃逸　一路紅燈逆衝...躲大樓水塔旁被逮

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市穆姓男子14日晚間駕車在桃園區宏昌六街違停在路當中，桃園市保大員警巡邏發現上前勸導，穆男見到警車逼近竟高速駕車逃逸，沿途闖紅燈與逆向行駛，保大則聯繫線上警網追捕，穆一路逃至八德區某大樓地下停車場後棄車逃逸，員警找來大樓社區主委逐層查看，最後在頂樓水塔發現躲藏的穆男到案，起出海洛因與安非他命共計141公克，警方查出穆是毒品通緝犯，偵訊後依毒品通緝、毒品危害條例與公共危險罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市穆姓男子14日晚間開車違停被警方盤查，竟高速駕車逃逸，躲入某大樓地下停車場棄車逃逸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市穆姓男子14日晚間開車違停被警方盤查，竟高速駕車逃逸，躲入某大樓地下停車場棄車逃逸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市穆姓男子14日晚間躲入某大樓地下停車場棄車逃逸，員警在頂樓水塔查獲穆男到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市穆姓男子14日晚間躲入某大樓地下停車場棄車逃逸，員警在頂樓水塔查獲穆男到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局保大指出，保大員警14日深夜10時許在桃園區宏昌六街發現一輛黑色轎車在路當中違停，因該路段路幅狹小影響人車通行，員警上前勸導駛離，未料42歲的穆姓男子見警車靠近，立即猛踩油門高速逃逸。

▲桃園市保大員警在穆姓男子身上起出一級毒品海洛因等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市保大員警在穆姓男子身上起出一級毒品海洛因等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

保大員警隨即駕車尾隨並開啟警鳴器尾隨追緝，穆男卻一路逆向行駛、闖紅燈等危險駕駛行為，沿途還撞擊兩輛轎車肇事逃逸。保大則通知線上警網圍捕，穆男一路逃逸至八德區永福街某大樓地下停車場，因碰撞機械停車位導致無法動彈後棄車逃逸，員警查看穆男循安全梯上樓藏匿。

▲桃園市保大員警在穆姓男子身上起二級毒品安非他命等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市保大員警在穆姓男子身上起二級毒品安非他命等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）
員警詢問大樓社區主委，證實該人車並非社區內住戶，穆男仍躲藏該大樓內，可能危及住戶安全，在社區主委陪同下，員警在大樓公共空間逐層搜尋，終在大樓頂樓水塔旁找到藏匿之穆男到案。

▲桃園市保大員警查核穆姓男子身分。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市保大員警查核穆姓男子身分。（圖／記者沈繼昌翻攝）

經查穆男為桃園地檢署發布之毒品通緝犯，員警起出一級毒品海洛因14包（毛重89.88公克）、二級毒品安非他命2包（毛重51.64公克）等證物，全案依毒品通緝、毒品危害條例與公共危險罪嫌將穆男移送桃檢偵辦。

▲桃園市保大員警將穆姓男子依毒品通緝等罪嫌移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市保大員警將穆姓男子依毒品通緝等罪嫌移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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