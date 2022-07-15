Novavax開打一週「已接種5萬劑」　恐引嚴重過敏？莊人祥回應

▲首批50萬劑Novavax疫苗運抵台灣。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內於7月8日開打Novavax疫苗，卻傳出歐盟14日認定，接種Novavax的新冠疫苗，可能引發嚴重過敏反應的潛在副作用。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前國內Novavax已經接種5萬多劑，尚無不良反應通報，至於過敏反應，任何一種疫苗仿單都會有類似警語標註。

歐盟藥品管理局（EMA）今天認定，嚴重過敏反應是美國諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax Inc）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的潛在副作用。路透社報導，歐盟藥品管理局也將更新疫苗產品資訊，增列皮膚感覺異常或減退為新的副作用。

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台灣部分疫苗從COVAX機制取得，預定該平台於今年會分批供應226.8萬劑Novavax疫苗給我國，首批50.4萬劑已經於7月8日開放接種，依據ACIP專家會議，適用範圍是18歲以上民眾第1、2劑基礎劑、基礎加強劑，及第1次第2次追加劑接種。莊人祥公布最新接種統計，到昨天為止累積接種5萬0611劑，沒有任何不良事件通報。

針對歐盟過敏相關資訊，莊人祥則說明，任何一種疫苗仿單都會有類似警語標註，民眾對疫苗成分可能引起嚴重過敏反應就不要接種，或者接種一劑產生嚴重過敏反應，第二劑應該避免施打，從最一開始的AZ、莫德納、BNT、高端等都有類似標示。