「國民姐夫」具俊曄7／16旗津演出！　高雄假日訂房破9成

▲「國民姐夫」具俊曄將在高雄啤酒節演出。（圖／寬寬提供）

記者許宥孺／高雄報導

配合交通部觀光局「悠遊國旅」，高市府再加碼「週五又補五、週間補到千」優惠，活動首周已讓高雄假日訂房率突破九成。觀光局也預告，明(16日)「國民姐夫」具俊曄將到旗津大演DJ秀，高雄暑假周周有活動，民眾快手刀訂房享優惠。

高雄市觀光局表示，「週間補到千、週五又補五」活動適用對象均為本國籍個別旅客，且每一身分證號限使用一次，旅客可先在悠遊國旅網站申請住宿優惠資格，並直接向高雄市參加活動之合法旅宿業者訂房（住宿劵、國際訂房平台、旅行社不適用），且旅客本人必須入住，並由旅宿業者現場再加碼折抵200元予旅客。

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「週五又補五」部分，由旅客直接向參加「悠遊國旅」活動之合法旅宿業者訂房（住宿劵、國際訂房平台、旅行社不適用），於本人入住當日，需提供身分證或健保卡證明，供旅宿業者申請獎助，當日住宿費則由旅宿業者現場折抵500元予旅客，上述方案額度均有限，旅客動作要快，先搶先贏。

▲漢來大飯店三麗鷗主題房開始預定。（圖／漢來大飯店提供）

觀光局長周玲妏進一步說明，高雄市旅宿及遊樂業者，為配合中央及市政府的補助方案早已經摩拳擦掌、準備妥當要迎接暑假觀光客。如漢來大飯店悠遊國旅住房專案每房折抵最高2800元，最受歡迎的三麗鷗主題房也已開始接受訂房；高雄圓山大飯店表示，市府加碼優惠後，客人詢問訂房電話明顯增加，再加上推出超殺1.9折優惠，目前週六已達9成。

▲高雄圓山大飯店週六訂房率已破九成。（圖／圓山大飯店提供）

▲福容大飯店高雄店推出泳池美人魚表演。（圖／福容大飯店提供）

高雄萬豪酒店表示，配合這次國旅專案推出「豪豪樂義夏」專案，平日入住享有升等及贈義大樂園門票，目前假日幾乎滿房；福容大飯店高雄店於暑假推出高雄獨家的泳池美人魚表演，並有人魚服裝體驗，讓大小朋友都能拍出人魚美照留念，新加入享福卡會員，還可獲得「客房升等、客房迎賓禮、田園咖啡廳飲品買一送一」三重好禮回饋，目前訂房已逾7成。

▲入住高雄翰品酒店，搭配各項優惠補助，最高折抵2000元。（圖／翰品酒店提供）

▲比歐緻居旅館。（圖／比歐緻居提供）

另外高雄翰品酒店也有豪華優惠，2022國旅補助搭配高雄市補助、雲朗加碼、環保集點會員加碼，最高折抵2000元；入住比歐緻居旅館，即贈送限量護手霜，週一至週四入住送500元餐飲抵用券；還有網路夯人氣義大遊樂世界也超夏趴，7月15日起除門票3折優惠，7月15日至8月4日入園，2人同時購票加贈精美禮品乙份，每日限定入園前50組，贈完為止；義大皇家酒店及擁有環保標章的義大天悅飯店均推出優惠方案，加上購物廣場，讓民眾可以整天泡在義大，一次滿足食宿遊購。

▲旗津黑沙玩藝節熱鬧開場。（圖／高雄市觀光局提供）

「快把高雄旗津啤酒嘉年華寫入行程！」觀光局表示，明天（7/16）有超強「國民姐夫」具俊曄帶大家一起嗨，還有旗津當地海產店，端出澎湃下酒菜任君選購，一杯啤酒下肚，在旗津跟著音樂跳起來！另外還有2022台灣文博會、大港閱冰、高雄日嚐366、海洋派對及全國鹹酥雞嘉年華等精彩活動，等全國民眾一起來高雄瘋玩整個夏天。