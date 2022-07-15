快訊／首見社區感染BA.5！今本土+25223　死亡增114

▲指揮中心發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增2萬5223例本土個案，另增87例境外移入，確診個案當中增114人死亡。值得注意的是，今天本土個案當中確認首例BA.5社區感染，和先前本土BA.5有接機史不同。這名個案是北部20多歲女性，因為7月初因父母快篩陽確診與自身出現症狀，進一步進行快篩與PCR確診，她曾經於5月份確診過，這次屬於重複感染，也因此進行基因定序，結果是BA.5。

指揮中心公布今日本土病例縣市分布，分別是新北市4224例、台中市3293例、桃園市2711例、高雄市2629例、台北市2531例、台南市1842例。

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▲▼指揮中心公布確診個案縣市及死亡個案。（圖／指揮中心提供）

本土個案中有一例為發現首例本土社區感染BA.5，指揮中心說明，個案是北部20多歲女，曾接種三劑疫苗，過去半年沒有出入境紀錄，5月中旬確診並且康復。因為同住家人7月3日、7月5日確診，她在7月5日有流鼻水，7月6日快篩陽，同日到醫院PCR採檢確診，通報重複感染，也因此進行病毒基因定序，結果都是BA.5，高度懷疑是家庭群聚，指揮中心將加強相關本土監測。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。