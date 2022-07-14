桃園+2813　市府：居家照護案完成率達99.2%

▲桃園市政府（14）日下午舉行市府防疫專案會議，市府衛生局長王文彥指出，桃市居家照護案件累計已完成47萬2,101人，完成率達99.2%。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

依據中央流行疫情指揮中心今（14）日公布桃園市新增2,813例本土確診個案，市府衛生局長王文彥說，相較於昨（13）日的3,219例，桃園疫情單日下降約12.61%；此外，桃園市居家照護目前在案數共2萬1,636人，已完成47萬2,101人，累計完成率達99.2%，代表桃市居家照護醫療機制相當成熟，市府將持續加強醫療照護品質。

王文彥指出，桃園市新增2,813例本土確診個案，65歲以上個案占7.86%、18歲以下個案占20.26 %；全國今日則是新增2萬7,597例，較昨日的2萬9,849例約下降7.54 %，呈現緩步下降趨勢。

王文彥表示，桃園市居家照護目前在案數共有2萬1,636人，照護案件累計47萬6,077人，已完成47萬2,101人，累計完成率達99.2%，代表桃園市居家照護醫療機制相當成熟。確診民眾可主動與醫師討論在黃金治療期內，服用抗病毒藥物。另外，截至7月13日為止，桃園專責ICU責任醫院開設42床、收治35人、ICU空床數7床，專責病房578床，收治216人；收治比率約37.4 %，空床數362床，醫療能量充裕。

王文彥強調，為再提升疫苗覆蓋率，市府規劃明（15）日（週五）全天開設26處社區接種站，提供莫德納與Novavax疫苗，可提供3萬人次服務量能，凡年滿18歲以上、符合接種資格者，不限年齡與劑次，免預約皆可施打，現場將發號碼牌依序接種。年滿65歲（原住民族滿55歲）以上長者接種，仍提供愛心計程車接送服務、700元超商禮券、2劑快篩及桃園好米1包，中央長者接種疫苗贈送500元禮券、2劑快篩政策，將於7月31日截止，長者請踴躍接種。

此外，最近天氣炎熱，因應防疫措施，民眾外出仍須全程佩戴口罩，較易忽略補充水分，於高溫下容易發生熱傷害，民眾外出至社區接種站施打疫苗，需隨時注意天氣溫度，注意防曬與喝水補充水分，留意自己與身邊親友身體狀況。

王文彥提醒，熱傷害可分成熱暈厥、熱痙攣、熱衰竭、中暑等4大類，尤其中暑最為嚴重，當身體出現熱傷害中暑徵兆時，第一時間需進行熱傷害急救5步驟：「蔭涼」、「脫衣」、「散熱」、「喝水」、「送醫」，先移至通風陰涼處、移除多餘衣物，再給予補充水分與適量鹽分。其次，使用冷水噴灑、擦拭或利用風扇降溫與多休息，若症狀未改善則需立即送醫。

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