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貫穿腦部倖存還有他！　劉邦友血案鄧文昌半癱現況曝光

▲發生於1996年11月21日的前桃園縣長劉邦友官邸血案現場，後來拆除舊址改建為桃園警市警局警政大樓。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲發生於1996年11月21日的前桃園縣長劉邦友官邸血案現場，後來拆除舊址改建為桃園警市警局警政大樓。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

南投縣草屯康建生技藥廠14日發生駭人聽聞的槍擊命案，造成包括創辦人賴敏男在內共4死1重傷，槍手對5名被害人以近距離行刑式槍擊犯案手法，猶如26年前桃園縣長劉邦友官邸血案之翻版，而當年唯一活口是前縣議員鄧文昌。據指出，因其腦部受到槍擊重創，近年來因腦部萎縮，生活起居幾乎都要靠家人幫忙，但對於外界詢問鄧文昌狀況都拒絕回應，不希望家人受到騷擾。

南投縣草屯鎮的康建生技藥廠昨（14）日傍晚發生這起槍擊命案，槍手以近乎行刑式槍擊方式對5名被害人近距離開槍，造成4人當場死亡，唯一存活的1人就是藥廠創辦人賴敏男，經過緊急開刀搶救後目前仍在加護病房觀察。

由於槍手犯案手法與發生在1996年11月21日前桃園縣長劉邦友官邸血案如出一轍，引起警方高度重視，雖然兩岸並無相當關聯，但警方研判槍手有可能參考這起釀成8死1重傷的慘劇作案模式作案，當年唯一存活的前縣議員鄧文昌，雖然幸運存活下來，但其大腦受到重創後，也造成其日後生活都受到影響。

據指出，鄧文昌近來因腦部受創，之前還能乘坐輪椅到醫院回診拿藥，但近年似乎腦部萎縮狀況越來越嚴重，已無法乘坐輪椅到醫院回診，因此都由家人幫忙回診拿藥；家人對於外界詢問鄧文昌近況也不願回應，不希望打擾鄧文昌平靜生活。

此外，根據當年參與鄧文昌外科手術操刀的林口長庚醫院主治醫師張承能指出，腦部遭貫穿能存活案例極少，鄧文昌是其一，雖能幸運存活，但有嚴重表達、理解方面障礙，仍需依靠家人照顧。

張承能也舉例，子彈或鋼筋在貫穿腦部過程，一定會造成腦神經嚴重傷害，以鄧文昌腦部槍傷為例，雖經多年復健，但其右手、右腳仍呈現癱瘓狀態，雖然會認人，其因語言功能受損，幾乎無法對話，也沒辦法生活自理，吃飯、如廁等都需家人幫忙照顧。

張承能也強調，鄧文昌雖已恢復意識，但有嚴重表達、書寫與理解方面障礙，簡單來說，他認得出我，但沒辦法說出來，如同一台電腦有螢幕、鍵盤，也能運作，但就是無法表達與溝通。

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