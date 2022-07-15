屏東+861！暑假開始　縣府籲出遊務必持續落實防疫

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(15)日新增861例本土確診個案，縣衛生局將於明(16)日上午8:30至11:30在屏東火車站開設莫德納疫苗速打站，開放500個名額隨到隨打，另各鄉鎮市衛生所也排定時程為民眾接種疫苗，縣府呼籲民眾，適逢暑假期間，出遊前記得把疫苗打好、打滿，提高自身保護力。

縣府表示，目前屏東縣33鄉鎮衛生所及合約醫療院所，仍持續提供各廠牌疫苗施打服務，每天的時間及疫苗種類都已排定時程，想前往施打的民眾，可先至衛生局官網查詢，或打電話到各衛生所確認，並再次提醒65歲以上長輩和55歲以上原住民，於7月底前打疫苗皆能領500元禮券與2劑快篩試劑，請民眾把握機會。

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衛生局表示，由於疫情未歇，民眾仍有使用家用抗原快篩試劑的需求，目前全縣實名制家用抗原快篩試劑貨源充足，隨到隨買，不用排隊，詳細販售地點可至衛生局官網查詢，也提醒若前往公共場所應全程佩戴口罩，減少觸碰公共設施表面，並做好防疫措施，戴口罩、保持安全距離。

衛生局指出，遵循中央疫情指揮中心指引，民眾入境至檢疫處所交通工具除搭乘防疫車隊外，採親友或機關團體車輛接送，提醒入境鄉親應遵守居家檢疫規範，親友接送應直接返回檢疫處所，中途勿前往他處，購物或到餐廳用餐，以免違反規定而受罰。