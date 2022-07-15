再爆4童MIS-C！最小7個月大女嬰「意識改變、出現水腦」加護治療中

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增203例中重症通報，當中有4例MIS-C（兒童多系統發炎症候群），年紀最小為7個月大女嬰。個案在6月初確診，同月下旬出現發燒等症狀送醫，確認MIS-C收治住院，後續還有出現意識改變，電腦斷層發現有水腦問題，目前還在加護病房治療；目前兒童MIS-C累積通報38案。

▲▼指揮中心公布本土病例分析及中重症、死亡個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增25,310例COVID-19確定病例，分別為25,223例本土個案及87例境外移入；另確診個案中新增114例死亡，最年輕為40多歲。至於中重症個案通報新增203例，其中99例中症，104例重症，重症個案又增加4起MIS-C。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，本次新增MIS-C最小個案為7個月大女嬰，6月9日確診新冠，20日發燒、喉嚨紅腫，24日嘔吐到醫院住院，X光檢查發現肺炎，持續發燒、嘔吐、腹部皮疹等症狀，懷疑MIS-C。7月1日給免疫球蛋白，7月3日退燒，意識改變，頭部電腦斷層有水腦，7月9日轉院腦室引流手術，住加護病房觀察治療。

其他3例個案病況較穩定好轉，羅一鈞說明，其中一名為3歲女童，5月31日確診新冠，6月21日發燒、頸部、腫痛，23日到急診，相關症狀懷疑MIS-C，經超音波顯示有冠狀動脈擴大及心包膜積水，因為心因性休克、呼吸窘迫轉入加護病房，經過治療於7月3日出院。

另一人為8歲女童，6月8日確診新冠，7月1日起出現相關症狀，3日到急診收治住院，12日已經轉出加護病房到一般病房；還有一名10歲男童，5月27日確診新冠，7月7日有相關症狀，11日呼吸困難到急診，有血壓偏低，轉院住加護病房治療，14日轉出加護到一般病房。

指揮中心統計，國內兒童（12歲以下）重症累計98例，已有22例死亡；重症分別為腦炎23例、肺炎17例、MIS-C 38例、敗血症3例、哮吼症8症、家中死亡6例以及共病3例。

▲▼MIS-C及其常見症狀。（圖／指揮中心提供）