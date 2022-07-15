辦雙城挨批　柯文哲竟狂言「玩真一點」：共機擾台怎不打下來？

▲台北市長柯文哲赴議會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲任內最後一次雙城論壇，預計將在19日以視訊方式舉辦。由於過去台北市議會曾決議，若共機共艦持續擾台，則凍結雙城論壇預算，此消息一出引發民進黨議員不滿；面對議員的質疑，柯文哲不願正面回應是否確定要舉辦，還狂言稱若共機擾台，「怎麼不把它打下來？這是總統權責」、「要玩就玩像一點、玩真一點」。

民進黨議員江志銘質詢時說，議會決議若雙城論壇舉辦前共機共艦持續擾台，預算不得動支，但今天傳出市政府規劃在7月19日舉辦雙城彈，這麼急、這麼突然，你鐵了心要跟對幹？要突襲市議會嗎？

面對議員詢問，柯文哲遲遲不願正面回答是否是7月19日要舉辦，稱這是很複雜的問題，雙城論壇是雙城不是單城，兩邊要商量，「還沒舉辦前，誰確定會不會舉辦？」，只要雙方沒有宣布，就是變數，雙方要協商，一定是同時宣布。

柯文哲說，現在是這樣，要辦也是視訊，要辦雙方要協商，要看對岸他們希望什麼時候辦、什麼時候宣布。

但江志銘不滿表示，昨天說共機擾台定義不清，在這議會殿堂沒人要聽你自那邊放屁鬼扯，妳為了辦雙城，本席問你是不是7月19日要舉辦，將得支支吾吾，為了舉辦雙城論壇可以出賣台灣找藉口。而柯文哲則反嗆，「如果擾台怎麼不把他打下來？這是總統權責」。

柯文哲表示，尊重議會，按照議會一些想法，這當時會寫那個協議，就寫清楚。江志銘說，協議就是「共軍持續擾台不得舉辦雙城論壇」，但堅持找藉口做掩護就是要舉辦雙城論壇，空軍飛行員冒著生命危險緊急升空執行攔截警戒任務，難道都是玩假的？是在驅逐海鳥嗎？柯說，「要玩就玩像一點、玩真一點」。

江志銘說，你想舉辦阿？中國近幾年不斷對台灣武力威脅，鳳梨釋迦石斑魚禁止出口到中國，柯市長，你從來沒有譴責過中國，要選總統的人，你不用替台灣農民發聲？你還熱臉貼人家冷屁股，你還支支吾吾不敢承認，要等對方先宣布？

柯文哲接著說，我們不會等對方先宣布，不過這樣，如果對岸這麼可惡，我們應該停止對大陸的經貿，為什麼在小英任內經貿金額越來越高？這不是把台灣鎖進中國嗎？不是賣台行為嗎？

面對議員質疑，柯文哲還說，我跟你談的是國家大事，兩岸之間關係這麼密切，還是要務實面對問題。

江志銘還說，今天希望你要替台灣人民著想，要替台灣農民發聲，你去金門說要建金廈大橋，完全不設防送給中共解放軍。但柯文哲不滿表示，這是民進黨政見，雙標黨，哇靠，這是民進黨在2016年主張過，「你當台灣人民…，哪個政黨2016年主張過？民進黨」。

最後，柯文哲說，「你放心好了，我如果辦了一定會講」，兩岸之間還是一定要維持一定往來，且一定全程直播，沒有什麼黑箱。