評陳時中防疫表現「罄竹難書」　柯文哲揭盲點：沒在聽人說話

▲台北市長柯文哲赴議會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

衛福部前部長陳時中卸下衛福部長與防疫指揮官工作，轉身投入台北市長選戰，國民黨台北市議員陳重文15日詢問市長柯文哲，要為陳時中防疫表現打幾分？柯文哲回應，前半場表現還可以，去年5月後開始亂掉，很糟糕。若用4個字形容自己對陳時中防疫表現評價，會是「罄竹難書」。

柯文哲說，陳時中前半場防疫表現還可以，但去年5月開始亂掉，很糟糕，他不太想為陳時中打分數，只是覺得很奇怪，陳時中後面那排都是自己的同事跟學生，明明都是同一批老師教、邏輯應該一樣，怎麼會搞成這樣？實在很奇怪，「我猜他後面都沒聽人家講話」。如果要用4個字形容他對陳時中評價，應該是「罄竹難書」。

對於陳時中表示「責任來，我就扛」，柯文哲回應，他根本沒看見陳時中曾經負過什麼責任，台北市副市長黃珊珊比陳時中好很多，至少有市政經驗，做事認真誠懇。

此外，陳重文接著又問柯文哲，要為台北市政府團隊8年來整體施政打幾分？柯文哲表示，事實上台北市政府團隊只有前2年人事調動得很厲害，後面6年幾乎沒有變，北市府團隊行政效率佳，相信市民都感受得到，他不好意思打太高分，但絕對有80分。

至於要給自己打幾分？柯文哲笑說，這要留給歷史評判，「我就是沒有溫度，知道自己的缺點，但做事還可以，客觀指數很高，主觀指標很爛」。