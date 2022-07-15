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共機擾台要陸委會定義？　黃郁芬批柯文哲：有這樣的市長何需敵人

▲▼快訊／台北市議員黃郁芬PCR陽性確診：辦公室同仁有症狀。（圖／翻攝自臉書／黃郁芬 台北市議員）

▲台北市議員黃郁芬質問柯文哲「是想當總統還是特首？」。（圖／翻攝自臉書／黃郁芬 台北市議員）

記者詹宜庭／台北報導

台北市長柯文哲14日在市議會備詢時表示，若自己當總統，飛機也會越過海峽中線，引發各界議論。對此，台北市議員黃郁芬15日在臉書上發文質疑，「柯文哲是想當總統還是特首？有這樣的市長，我們何需敵人？」

柯文哲接受民進黨台北市議員梁文傑質詢時，針對北市府目前仍在準備舉辦雙城論壇及共機仍頻頻擾台等問題，回應「已有去問陸委會、跟陸委會報備，如果陸委會認定擾台就不辦。」、「若自己當總統，飛機也會越過中線」。

台北市議員黃郁芬舉出，柯文哲過去曾在臉書上數度提及共機擾台的情形，質問他臉書上寫「共機擾台」定義是什麼？跟梁文傑議員問的不一樣嗎？跟飽受威脅的台灣人民以為的不一樣嗎？跟台灣空軍用生命防衛的不一樣嗎？臉書寫的共機擾台，需要經過陸委會的定義嗎？並怒批「有這樣的市長，我們何需敵人？」、「柯文哲心心念念想要當的，到底是總統還是特首？」

黃郁芬認為，柯文哲為了舉辦媚共的雙城論壇，費盡心思狡辯共機擾台的定義，14日在議會上的發言完全就是在為中國找藉口開脫、推卸北市府的責任、還想要陸委會背書，更是公然藐視議會。黃郁芬更提起他曾以市府名義，花費公帑4萬7590元宴請10幾名中國企業高層，而當天剛好中共派遣9架共機，侵擾台灣西南防空識別區。

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