柯文哲自稱「從頭到尾沒有變」　她列7點反擊為曾挺柯公開道歉

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲稱「從頭到尾沒有變」　她列7點反駁

▲▼▼台北市長柯文哲赴議會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

台北市長柯文哲15日赴台北市議會備質詢，議員黃郁芬詢問，近期有不少人為過去支持柯文哲道歉，他自己有何看法？柯文哲回應，請支持者不用擔心，「柯文哲從頭到尾都沒有變」，黃郁芬則列出7點打臉此說法。

柯文哲表示，請支持者不用擔心，柯文哲從頭到尾沒有變，不用緊張。只是他作為一名執政者，要務實解決問題。舉例而言，過去台北市萬安演習過於表面，他任內花錢修復士林山洞裡面的「戰時市政府」。

黃郁芬則說，讓人為過去支持柯文哲道歉的始作俑者，其實就是柯文哲自己。她還比對柯文哲過去與現在言行，列出7點反駁柯文哲「從頭到尾沒有變」的說法。

黃郁芬進一步表示，柯文哲2014年指出台北市公共住宅目標是8年5萬戶，但7年過去，柯文哲卻說社宅再蓋下去怕債留子孫，要先停看聽；柯文哲過去參與護樹行動，現在則屢次為大巨蛋解套。不只如此，柯文哲第1屆任期夜宿社子島，如今面對社子島開發爭議，只說「碾過去，不管了」。

黃郁芬續指出，柯文哲首創局長遴選制度，當時說想要打破「局處首長只是政治分贓」的既定印象，未料7年過去，僅台北市勞動局前局長賴香伶用ivoting選出。柯文哲更曾在2014年台北市長政見發表會強調，若當選不會加入政黨，第2屆任期卻成立台灣民眾黨，一瞬間從無黨無派，變成柯主席。

黃郁芬提及，柯文哲第1屆任期曾說，要把台北市變成「藍綠非軍事區」，公務員不必為政治服務，結果今年卻爆出台北市勞動局長陳信瑜利用職權替台北市副市長黃珊珊拉票一事，而黃珊珊本人透過督導市場業務「母雞帶小雞」，帶領民眾黨小雞拜訪市場。

黃郁芬表示，柯文哲過去無數篇臉書貼文曾說共機擾台，昨天面對議員質詢，卻辯稱擾台定義不清楚，要陸委會出來說明。她直言，柯文哲為了舉辦雙城論壇費盡心思，還蔑視台北市議會的共同決議。

黃郁芬表示，面對外界質疑，柯文哲屢次說那是第1屆承諾、不斷修改目標，甚至推託給中央，始終不願面對自己已經改變的事實，她現在要公開向曾經支持柯文哲連任道歉。

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