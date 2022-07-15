加掛「安倍巷」銜牌表感念？　柯文哲承諾與日本在台協會商議

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

日本前首相安倍晉三逝世震驚國際社會，國內政治人物也紛紛悼念。民進黨台北市議員洪健益15日在議會施政報告質詢時，詢問台北市長柯文哲能否新建巷名，以感念安倍晉三？柯文哲回應，他會與日本在台協會協商，討論能否用行政命令方式新增巷名。

洪健益表示，鄭南榕過去為爭取言論自由在《自由時代》週刊辦公室自焚，台北市政府曾替鄭南榕自焚巷弄加掛「自由巷」銜牌，詢問柯文哲可否感念安倍晉三對台灣的用心，為其新建巷名？

柯文哲回應，改巷名很麻煩，需要跟日本在台協會討論。洪健益說，不用與日本在台協會溝通，沒有要改門牌號碼或道路名，只是希望有一個別稱，例如台北市民權東路3段106巷3弄就叫「自由巷」。

柯文哲說，他會與日本在台協會協商，看能否透過行政命令加掛巷名，名字就叫做「安倍巷」。

根據台北旅遊網資料顯示，台北市議會曾於2012年6月19日通過，將鄭南榕自焚所在地巷弄（台北市民權東路3段106巷3弄），加掛「自由巷」銜牌，以彰顯台灣民主價值與言論自由，前台北市長郝龍斌同年於8月21日為「自由巷」揭牌。

此外，洪健益提及，國民黨立委費鴻泰日前於黨團記者會喊話總統蔡英文第一時間悼念的不應是美國總統拜登的狗，而是為因染疫死亡的近1萬人家屬降半旗。柯文哲反問，他真的這樣說？費鴻泰應該是「失智」，之後改口說費鴻泰是「失言」。