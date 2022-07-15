辦雙城惹議　柯文哲嗆：那把在陸台灣人撤回來準備打仗

▲台北市長柯文哲赴議會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲任內最後一次台北上海雙城論壇預計7月19日舉行，柯文哲15日赴議會備詢時火力四射，與民進黨議員展開唇槍舌戰。面對議員張茂楠質疑中共持續擾台卻要舉辦雙城論壇，柯反嗆，「那建請總統停止兩岸的貿易，把在大陸的台灣人全部撤回來，準備打仗」、「放任中共軍機擾台，是市長責任還是總統責任？」

民進黨議員張茂楠質詢時問到，中共一直不放棄對台灣用武，長期在台灣周邊海空恫嚇台灣、飛機擾台，雙城論壇還需要辦嗎？柯文哲反擊，如果這樣的話，「那建請總統停止兩岸的貿易，把在大陸的台灣人全部撤回來，準備打仗」。

張茂楠說，有時候要適時表達對中共的抗議，接著追問，本來要8月份舉辦，現在提前辦？柯文哲強調，雙城論壇是「雙城」，不是單方面決定，大家都要協商。

面對張茂楠追問舉辦日期，柯文哲不耐表示，「不是講過了嗎？如果準備好了大家就會宣布」，還沒有準備好之前就不會宣布。張反問，不是要7月19日舉辦？柯回說，你每天都會聽到很多消息，不要每個都相信。



張茂楠仍持續追問，是否會提早？如果說不會，但到時候提早舉辦，那就是食言而肥。但柯文哲仍不願示弱，「你問1萬遍我還是同樣的回答，要雙方協商好了，大家會同時宣布」。

張茂楠接著說，議會曾經做過決議，如果中共人民解放軍持續擾台，不希望市府動支140萬元預算舉辦雙城論壇，如果這樣你還要舉辦下去？中共軍機擾台、恫嚇都是事實。柯文哲回嗆，「放任中共軍機擾台，是市長的責任還是總統的責任？」、「如果總統不能保衛國家，那我們怎麼辦呢？」

張茂楠說，「你不能違背議會的意思啊」；柯文哲在反譏，「總統也不要辜負全國人民的期期望」，並重申問1萬遍答案都一樣，雙城論壇要雙方約定好才會公布。