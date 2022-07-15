假APP投資好誘人　74歲嬤險遭詐騙集團騙走45萬元

▲潮州警分局中山路派出所褚克強、劉琇如成功阻止賴婦被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

賴姓婦人網路認識1名網友，對方自稱可以幫忙操作股票、虛擬貨幣，邀請她加入群組、APP一起賺大錢，她覺得近來虛擬貨幣很夯，於是到銀行準備匯出45萬到對方友指定的帳戶內，行員發現有異，通報警方協助，成功勸阻她被騙。

潮州警分局中山路派出所日前接獲轄內銀行行員通報，指稱有婦人疑似遭到詐騙，警員褚克強、劉琇如立刻前往處理。，原來是一名74歲的賴姓婦人，在網路上認識了1名網友，對方自稱可以幫忙操作股票、虛擬貨幣，邀請婦人加入群組、APP一起賺大錢，她覺得近來虛擬貨幣很夯，於是到銀行準備匯出45萬到網友指定的帳戶內。

員警到場先了解74歲賴姓婦人了解是何人介紹她投資？又是什麼樣的投資平台？並經她同意，檢視她手機Line群組對話內容及投資APP；員警看完，果斷地告訴她，這場「投資」就是個騙局！同時列舉部分詐騙案例經驗，試圖說服她遇到詐騙了，她終於打消匯錢的念頭，成功保住辛苦的血汗錢。

警方說，虛擬貨幣詐騙自前年開始大量冒出，多半利用假的APP或網址，誘騙民眾投資後，先回饋小額現金，吸引民眾投入更多金額，最後一舉收網，刪掉APP或是消失，讓民眾錯愕發現被騙，金額從數萬元到數千萬都有，與傳統詐騙手法相比，金額多半更高，民眾會想著投資更多就能賺更多。

警方表示，對方若是正常投資管道，絕不會提醒她在匯款時，面對銀行行員詢問要假稱是償還貸款等，並舉出多個詐騙案例，才勸止她遇到詐騙。

潮州警分局長簡彥匡呼籲，民眾投資理財務必審慎確認投資管道來源，投資虛擬貨幣盡量找到公信力較強的項目方標的或交易平台交易，且必須詢問專業人士再進行投資，有任何疑問都可以撥打警政署165反詐騙專線諮詢，以避免受騙。