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垃圾訊息收到崩潰！他創群組甜喊「寶貝們❤」　網笑翻支援老婆

▲通通加入後宮群組。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）

記者施怡妏／綜合報導

這陣子劈頭就問「你把我LINE刪了嗎？」的裝熟詐騙簡訊特別多，也有不少人收到「有急事找你」的垃圾訊息，讓人覺得煩躁，一名男網友想出奇招，創了一個LINE的群組，並命名「寶貝們❤」，將所有人都加進群組裡，還稱呼每一位為「老婆」，貼心問候「寶貝們吃飽了嗎？」超搞笑的舉動讓許多網友笑翻。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」發文，最近狂收到詐騙或投資簡訊，內容幾乎大同小異，「有急事找你，麻煩加我的LINE ID」，讓他非常困擾，因此想出一個有趣的辦法，創立群組命名「寶貝們」，並設公告要「老婆們」加進群組後記得看。原PO表示，「在（再）傳簡訊給我啊，通通都打到我的後宮甄嬛傳」。

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他也常常在群組內對「寶貝們」噓寒問暖，「吃飽了嗎？」「寶貝們你們互相認識一下，以後要怎麼跟我睡，一起睡也可以啦」、「老婆們，公告，老公只有一個，代表只有一根，請勿爭搶，請老婆們排隊」。其中有一名暱稱「敏敏」的人生氣回應「30678」，下秒就退出群組。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）

▲網友留言提供老婆。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）

貼文曝光後，許多網友笑翻，「敏敏不開心了」、「我是把他們拉到A片群」、「小老婆的逆襲」、「你後宮嬪妃脾氣不好餒」、「最近至少收了20封簡訊，煩死」、「我的電話也是不知道怎樣每1-2天就有妹子說她在找我要我加她賴，說我很久沒找她壞壞」。底下不少人紛紛截圖收到的垃圾訊息，提供老婆給原PO，「來再給你兩個寶貝」、「再送你一個老婆」。

不過，該如何阻擋這些垃圾訊息？本站曾報導《「有急事找你，加我賴！」iPhone狂收垃圾訊息　網曝1招：真的有效》，到手機設定，把「iMessage給關閉」，「關掉就收不到了」、「我是直接把這個關起來，兩天沒收到了，不知道是不是這個原因」、「測試完畢，只要有一方關閉就會變收費簡訊」。

►iMessage手機iOS關閉路徑：設定→訊息→iMessage→關閉即可。

值得注意的是，若平時與親友是用iMessage訊息聊天，關閉該功能後，可能會變成收費訊息。

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