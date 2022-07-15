暑假交通違規案件多　警告發455件…這類違規案件最多

▲東港警方宣導電動自行車使用交通安全 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

暑假期間，許多家長帶著放暑假的小孩全家一同出遊享受假期，大量人、車潮湧入東港，確保交通安全，東港警分局會同屏東監理站加強取締交通違規情事，尤其未經審查合格的電動自行車，到13日止，已開出455張各式告發單，未戴安全帽達259件，警方呼籲民眾遵守交通規定，以免被開單告發。

進入暑假，東港警分局轄內吸引許多遊客前來旅遊，保障用路人的權益及安全，東港警分局會同屏東監理站聯合稽查取締交通違規案件，尤其 電動自行車各項違規列入稽查重點。



警方統計，截至7月13日，針對電動自行車各項交通違規開出近30張罰單外，更是對鹽埔漁港周邊外籍移工聚集地、各大機車行及騎乘電動車之民眾進行宣導，場次逾70次。

除了電動自行車，警方也取締各式交通違規進行取締，其中酒後駕車31件、無照駕駛53件、改裝車體1件、闖紅燈97件、紅燈右轉24件、未戴安全帽高達259件，為維護東港轄內的交通秩序，警方將持續進行取締，提醒用路人開車上路應遵守交通法規，否則除了危害交通安全，更讓您的荷包大失血。



東港警分局長張世儒表示，購買電動自行車應確認其是否經審驗合格，貼有合格之閃電標章，勿透過網路或其他方式購買未經審驗之零件自行改裝，依道路交通管理處罰條例第72-1條規定，電動自行車行駛速度不得超過時速25公里，超過即屬第72條2項規定之改裝電子控制裝置，另外，注意11月1日起，電動自行車需掛有牌照方能上路，最後呼籲行經路口慢、看、停，行人停、看、聽；開車不喝酒、酒後不開車；注意安全駕駛，不超速、不逼車、不無照；疫情期間勤洗手、戴口罩，保護自己與家人的健康。