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萬安45號演習7／27下午1點半啟動　屏東警提醒人車管制+關閉門窗

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲因應萬安45號演習，東港警期前辦理訓練 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

111年軍民聯合防空（萬安45號）演習將於27日(星期三)下午1時30分至2時實施，為使員警熟悉防情警報臺作業，東港警分局於14日辦理期前防情講習及警報臺操作訓練。

東港警分局提醒，演練重點在於「防情傳遞與發放、疏散避難、交通、燈火、音響及其他必要管制、災害救援」。演習期間，區域內民眾上、下班(學)及各公、民營工廠、公司照常營運作業；演習警報發放後，人車實施管制、疏散避難，居家者需關閉門窗及燈火管制。

這次演習於下午1時30分發放警報音符：一長音二短音，長音15秒，短音各5秒，各音節之間均間隔5秒，連續施放3次，共計115秒。2時施放解除警報音符：一長音90秒。

東港警察分局長張世儒表示，這次訓練先期完成所屬防情傳遞與警報發放設備之檢測及全面檢查轄內公、私避難設施等演習整備工作，並配合時程實施防空警報發放，測試警報機制。演習當天演習警報發放後，人、車一律按規定接受憲、警及民防人員引導，就近進入防空避難設施(應設置標示牌)進行防空疏散避難；公司行號、商家、場館、學校、工廠及其他有人員活動場所(含居家者)，應緊閉門窗(簾)、關閉室內燈源、避免人員進出，並配合交通管制作為。

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