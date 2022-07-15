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捍衛青春不獨行　恆春警加強查緝不法桌遊館

▲恆春警方會同縣府人員稽查桌遊等場所 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲恆春警方會同縣府人員稽查桌遊等場所 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

暑假期間，恆春墾丁地區湧入大批遊客，為捍衛青少年身心不受影響及營造優質旅遊環境，恆春警分局會同縣政府相關單位針對主題桌遊等場所進行稽查作業，向非法經營者宣示警方查緝決心。

▲恆春警方會同縣府人員稽查桌遊等場所 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

盛夏是戶外旅遊旺季，擁有古城風華、絕美海岸與疊翠山巒的恆春半島是夏季旅遊熱門景點之一，吸引許多遊客前來旅遊，為讓青少年在暑假期間能安心享受健康、閒適的休憩空間，恆春警分局長林明波於昨（14）日晚間親自率領同仁，結合縣政府衛生局、勞動暨青年發展處及工商科等單位，共同針對轄內主題桌遊餐廳，實施臨檢稽查。

林分局長表示，這次稽查運用第三方警政模式，由警方結合縣府各局處針對轄內「易滋生犯罪場所」及「其他有治安顧慮」之營業場所，全方位檢視是否有行政不法違規，輔以執行罰鍰、停業、歇業、撤照等行政措施，藉以達成預防犯罪的目的，向非法經營者宣示警方查緝決心，兼防堵以合法掩護非法的博弈場所，捍衛青少年身心不受影響及營造優質旅遊環境。

恆春警方強調將持續向是類業者宣導青春專案五大主軸「防制青少年接觸新興毒品」、「防制青少年參與詐欺集團或擔任車手」、「避免兒少遭色情行業利用或私密影像遭拍攝及散布」、「防制少年涉足德州撲克等賭場或網路參與賭博」、「少年深夜留連不當場所等偏差行為」，並與業者建立通報管道，降低少年偏差行為及治安危害事件發生，讓民眾能夠擁有安全的生活環境、守護兒童及少年健康成長，快樂享受假期。

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