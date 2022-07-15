泰越捷8／16開航台北-曼谷航線　祭2399元起超殺票價搶客

記者李姿慧／台北報導

7/1起泰國政府取消泰國通行證，吸引不少觀光客入境，泰越捷今(7/15)也宣布8/16開航台北-曼谷航線，並祭出2,399元起超殺票價。



▲泰越捷8/16開航台北-曼谷航線。（圖／泰越捷提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

泰國越捷航空公司今宣布，2022年8/16起開航台北（桃園）到曼谷（素萬那普）新國際航線，首航台北至曼谷每週3班，每週二、四、六飛航，飛行時間約為3小時45分鐘。

▲泰越捷8/16開航台北-曼谷航線。（圖／泰越捷提供）

為慶祝開航，泰國越捷航空也祭出超殺優惠，優惠機票2,399元起(3,499 泰銖)，包含機場稅和燃油附加費，該服務也包含7公斤的隨身行李和20公斤的托運行李、免費選座、優先登機和無限次免費更改航班，優惠票價可於7/20至7/27預訂，旅行期間為今年8/16至2023/3/25。

泰國越捷航空表示，目前完整接種疫苗的乘客入境泰國時不再需要在進入該國之前擁有 COVID-19 陰性證明，也不再需要在抵達時進行隔離。乘客也無需在出發前申請泰國通行證。

▲泰越捷8/16開航台北-曼谷航線。（圖／泰越捷提供）

泰越捷航空台灣區代表喻聖軒表示，台北－曼谷這條航線一直以來都是成熟的市場，之前也有飛，碰到疫情後暫停和延後，現在預計8/16恢復正常航班，一週飛3班，針對恢復飛航也推出促銷活動，希望後續慢慢市場恢復，旅遊業陸續有團體出境。

泰越捷航空台灣總代理金遠東國際旅行社副總吳麗萍則表示，越捷航空也預計9月恢復包括台中、台南和高雄等航線的飛航，旅遊業發展在台灣一解除隔離，檢疫改為0+7後，市場會慢慢打開，各家航空公司都已經蓄勢待發。

