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重現海上清水斷崖！藍鵲輪9月開航　蘇澳-花蓮僅需70分鐘

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▲「藍鵲輪』總噸位899噸，能搭載552名乘客，是現今世界上最快之客輪，巡航船速最高可達時速約70公里，蘇澳到花蓮航行時間只要1小時10 分。（圖／記者王兆麟攝，下同）

「藍鵲輪』總噸位899噸，能搭載552名乘客，是現今世界上最快之客輪，巡航船速最高可達時速約70公里，蘇澳到花蓮航行時間只要1小時10 分。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

蘇花改將於明年一月全線通車，距離通車時間只剩半年多，為因應未來蘇花改通車後大批人潮，與解決花蓮對外火車一票難求問題，台開集團之風獅旅行社與百麗航運共同合資引進兩艘澳洲Austal大型高速客輪—「雲豹（RIKULAU）」與「藍鵲（BLUE MAGPIE）」，其中雲豹輪已於今年三月投入布袋往返馬公航線經營。

藍鵲輪將於6月21日首航東部花蓮至蘇澳，向東航行花蓮，等於打開台灣東大門，預計九月開航後，將可重現海上清水斷崖美景，並實現台灣東西部海上藍色公路夢想，創造東部蘇澳、花蓮與西部澎湖等觀光之三贏。

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▲「藍鵲輪』總噸位899噸，能搭載552名乘客，是現今世界上最快之客輪，巡航船速最高可達時速約70公里，蘇澳到花蓮航行時間只要1小時10 分。（圖／記者王兆麟攝，下同）

首航儀式由台開董事長邱復生（右三）及花蓮縣長徐榛蔚共同剪綵。

「清水斷崖」位於蘇花公路上，是台灣十景之首，搭藍鵲輪可從海上仰望總長12公里清水斷崖壯麗的峭壁斷崖，見證九百萬年前菲律賓板塊與歐亞大陸板塊碰撞與海蝕作用交錯下，整個地勢拔升幾近垂直的景觀。加上豐沛的雨水，上覆的岩層受風化侵蝕作用剝失，深處的大理岩和片麻岩於是逐漸抬升露出地表，這些岩石的岩性均是緻密、堅硬而不易崩落。

▲「藍鵲輪』總噸位899噸，能搭載552名乘客，是現今世界上最快之客輪，巡航船速最高可達時速約70公里，蘇澳到花蓮航行時間只要1小時10 分。（圖／記者王兆麟攝，下同）

花蓮縣長徐榛蔚於首航儀式致詞。

台開集團之「風獅旅行社」也將結合百麗航運與國內旅行社共同合作，一起規劃銷售台北至花蓮高速客輪之一條龍旅遊行程，由台北車站搭車直達蘇澳，搭乘全世界上速度最快巡航均速約70公里之客輪，只要航行約1小時10分，就可輕鬆抵達花蓮，展開各項旅遊體驗行程。

百麗航運「藍鵲輪』由澳洲船廠Austal所建造，總噸位899噸，能搭載552名乘客，是現今世界上最快之客輪，巡航船速最高可達39.2節（約時速70公里），船長49.9米、船寬13.3米，蘇澳到花蓮航行時間只要1小時10 分，是另一個前往花蓮極具時間競爭力優勢之交通工具。

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關鍵字：海上,清水斷崖,藍鵲輪,開航,蘇澳,蘇花改

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