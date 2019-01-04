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北京航空進入「雙樞紐」時代！大興國際機場9/30前開航

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▲▼北京大興國際機場。（圖／CFP）

▲北京大興國際機場。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

根據民航局「一市兩場」政策，大興國際機場將於今年9月30日前開航，現址南苑機場則將關閉，民用航空功能同時轉移到新機場。屆時北京上空將擁有大興國際機場及首都機場兩大航空樞紐。

綜合陸媒報導，依照民航局印發《北京大興國際機場轉場投運及「一市兩場」航班時刻資源配置方案》、《北京「一市兩場」轉場投運期資源協調方案》等政策，北京大興國際機場將於今年9月30日前正式開航。

民航局運輸司相關負責人指出，大興國際機場轉場不像昆明老機場關閉、新機場開航轉場，也與首都機場T3轉場、武漢、重慶等機場由一座航站樓至另一座航站樓轉場不同。「大興國際機場轉場，是北京大興國際機場，和首都機場作為『雙樞紐』同時運行，不僅空域終端區發生巨大變化，而且航空市場及航空運力也將在兩場之間的轉移。」

▲▼北京大興國際機場。（圖／CFP）

▲大興國際機場屋頂設計成圓形玻璃穹頂，直徑約80公尺。（圖／CFP）

轉場投運工作將從投運日起，持續到2021年冬春航季，共經歷五個航季。負責人表示，「在2019年9月30日前，北京大興國際機場將正式開航，東航、南航、河北航、中聯航率先投入運行，同期北京南苑機場將正式關閉」。在2021年冬春航季之前，航空公司將逐步完成全部的轉場投運工作。

隨著大興國際機場啟動，同址南苑機場則將關閉。南苑機場位於北京市豐臺區，距離天安門僅13公里，是中國歷史上第一座機場，也是北京第一座「軍民兩用」的大型機場，有飛往上海、廣州、深圳、成都等50餘個省市的航班。

將啟用的北京大興國際機場，則位於永定河北岸，北京市大興區和河北省廊坊市廣陽區之間，距離天安門直線距離約46公里，與首都機場直線距離約67公里；共分為地上5層，地下2層，是中國首次採用雙層出發（國際飛航走上層，國內出航上下兩層皆可），擁有高架橋設計的航站大樓。

▼北京大興國際機場主體基本竣工。（圖／CFP）

▲▼北京大興國際機場主體基本竣工。（圖／CFP）

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關鍵字：北京,大興國際機場,開航,南苑機場,首都機場

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