長濱幸福巴士開航！真柄線貫穿打卡聖地　金剛大道驚艷亮相

▲▼台東長濱鄉趕在2019年最後一天，宣布鄉內的「幸福巴士」正式起跑。（圖／台東監理站提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東長濱鄉趕在2019年最後一天，宣布鄉內的「幸福巴士」正式起跑，除了帶給鄉民全新的「公共運輸服務」外，同時也宣告大台東地區幸福巴士路線已達到23線。

31日上午的通車典禮在長濱鄉公所熱鬧展開，高雄區監理所所長梁郭國、台東縣交觀處副處長王國政、長濱鄉民意代表、各村村長和地方士紳皆到場祝賀，共同為通車剪綵。

高雄區監理所所長梁郭國致詞時表示，公路總局自105年起即在全國推動幸福巴士政策，今年為幸福巴士元年，花東地區更列為重點推動區域，目前已挹注台東地區887萬餘元，並於本月分別在東河鄉、金峰鄉、池上鄉及長濱鄉開辦通車典禮，加上已通車的延平鄉與達仁鄉，6鄉路線數已達到23線，所展開之路網將銜接鼎東客運路線，逐步改善台東地區整體公共運輸。

▲一直以來缺乏公共運輸的長濱鄉民，坐上全新8人座幸福巴士，顯得特別興奮。

「儘管鄉庫非常拮据，但為了鄉民行的便利，我們想辦法來湊足自籌款」長濱鄉鄉長潘淑芳意志堅定的表示。潘淑芳說，時常看老人家騎電動車穿梭在車多的台11線上，非常危險，今天終能有一部全新8人座幸福巴士來服務鄉民！

▲「真柄線」貫穿打卡聖地「金剛大道」。（圖／記者王兆麟攝）

梁郭國則說，長濱鄉幸福巴士規劃4條固定路線，其中「南溪線」駛進全台東最偏遠且無任何公共運輸的內山部落，而「真柄線」將貫穿打卡聖地「金剛大道」，另外還有「竹湖線」與「僅那鹿角線」，4條路線共同建構長濱鄉生活圈，讓沒有鐵路貫通的長濱鄉，再也不怕無車可坐。

梁郭國強調，明年起也將接續完成海端鄉、卑南鄉、大武鄉及太麻里鄉的幸福巴士路網，未來也會持續輔導及協助更多弱勢原（偏）鄉，讓幸福巴士變成幸福的移動城堡，滿足每一位鄉民行的需求。

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