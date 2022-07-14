台芒果供應日本午餐水果　學童大讚香甜好滋味

▲農糧署提供台灣芒果給日本學童當午餐水果，學童大讚香甜好滋味。（圖／農委會提供）

記者許敏溶／台北報導

為使台灣水果扎根日本市場，農委會農糧署在今（14日）供應台灣產銷履歷驗證優質安全的芒果，給日本笠間市6所學校作為營養午餐水果，估計有2500名師生品嚐到台灣優質又安全的芒果，農糧署還印製台灣芒果食農教育童趣餐墊贈送學童，引發學童熱烈響應，更稱讚台灣芒果皮薄果肉纖細，果實香氣濃郁，是天大的享受。

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▲台灣芒果及食農教育餐墊於日本茨城縣笠間市6所學校登場。（圖／農委會提供）



農糧署在今天提供有產銷履歷驗證的台灣芒果，給日本笠間市6校作為營養午餐水果，並由台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷赴笠間市立稻田中學與學生共進午餐，獲得學生肯定與熱烈討論。

▲駐日代表謝長廷代為致贈台灣產銷履歷芒果給日本學生。（圖／農委會提供）

由於芒果在日本是價格相對較高的水果，農糧署指出，一般人對於芒果削切相當陌生，為了教導日本消費者正確食用芒果，農糧署與日本笠間台灣辦事處合作拍攝芒果食用削切方式影片，提供日本消費者參用。

農糧署表示，台灣輸日芒果出口量從105年431公噸，逐年提高至去年為869公噸，成長102%，而截至7月11日為止，已經外銷日本472公噸，成為台灣芒果第二大出口國家，未來日本將是值得持續拓展的高消費外銷市場。