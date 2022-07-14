東森農場開賣外銷級「南化芒果」王令麟加碼挺　1500組秒殺！

▲東森農場開賣外銷級南化芒果，由臺南市政府農業局長李建裕(左)及臺南市農產運銷股份有限公司總經理李芳林(右)帶來優惠價，感謝東森農場長期對台南農民的幫助。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

今年罕見能當芒果富翁的機會來了！東森農場今(7/14)開賣外銷等級愛文芒果，由臺南市政府農業局長李建裕及臺南市農產運銷股份有限公司總經理李芳林，代表臺南市長黃偉哲及農民感謝東森農場長期關照，特別提撥限量1,500箱外銷等級的南化芒果，東森總裁王令麟也加碼50%東森幣，邀民眾共同支持小農心血，一起享用美味的愛文芒果。

▲李建裕分享，愛文芒果具獨特微酸帶甜的口感且果肉細緻，有夏日紅寶石之稱。

臺南市政府農業局長李建裕分享，新鮮的愛文芒果拿在手上可以聞到香甜的味道，果粉看起來也相當誘人，購買2~3天左右放入冰箱，將冰冰涼涼的愛文芒果削皮後切塊，可品嘗到獨特微酸帶甜的口感且幾乎沒有纖維，果肉也相當細緻，因此芒果素有「夏日紅寶石」之稱，而來自台南南化的愛文芒果，因北緯23.5度的風土格外有利生長，讓口感、香氣更迷人，過去都直接外銷日韓，鮮少有機會出現在台灣市場。

▲今年芒果從產地收成量就只剩往年1~3成，價格飆升也形成農民產銷壓力，一起吃芒果支持小農。

然而，年初2~3月的連日大雨，嚴重影響正值開花授粉期的芒果樹，導致今年產量銳減，台南市農產運銷股份有限公司表示，今年芒果從產地的收成量就只剩往年的1~3成，連帶影響市場銷售價格從以往每顆約30元上漲到90元，漲幅高達3倍之多，就連產地過去習慣以「箱」為單位販售的果農，今年也只能改小包裝吸引消費者入手。

高價、量少讓多數愛吃芒果的消費者大嘆今年當不成「芒果富翁」！李建裕說明，今年芒果奇貨可居，先有貨才有機會談價格，為了感謝東森農場消費者一直以來對台南農民的支持及幫助，尤其在北部已有特定的消費族群，因此台南市長黃偉哲特地嚴選台南市政府掛保證的農產品，特別優惠東森農場消費者。

▲今年芒果產量少價格大漲3倍之多，因此市面上難得見到以箱為單位販售的高品質芒果。

東森農場開賣的外銷等級南化芒果組合優惠價1,280元，約13~15顆共10台斤。李建裕表示，這次帶來東森農場開賣的南化芒果不僅量非常有限，原價更是至少1,500元起跳，完全是為了回饋東森農場的支持才祭出的低於市價的超值優惠。

東森購物說明，往年銷售芒果的好品質已有口皆碑，因此今年早早就有許多東森農場的支持者陸續詢問何時開賣，受限於天候影響，今年芒果產量就少，想要有等級好的芒果更是難求，經過多重協調及台南市政府的支持，才終於協調到檔期銷售這檔市面罕見的外銷級南化芒果，順利為消費者謀福利。

▲力挺在地小農，東森農場推出產地直送且購買加碼50%東森幣回饋。

東森購物秉持和小農站在一起的精神，自2020疫情開始便率先加入農漁產銷售國家隊行列，開闢「東森農場」節目助力行銷台灣在地的農漁特產，連連創下銷售佳績，像是新竹桶柑熱銷36萬顆、雲林高麗菜40分鐘售出超過17,000顆、屏東金鑽鳳梨首播秒殺賣出共3,000顆、高雄美濃北蕉開賣33分鐘完銷12噸；在地養殖午仔魚等新鮮漁產超值組合，一開賣即狂銷超過2,000組，兩小時熱賣8,000條魚；拉拉山甜柿限量400組，開賣20分鐘便火速完售，再再證明了消費者對於「東森嚴選」品質的信賴，推薦讓民眾吃得更安心有保障。東森購物也會秉持把關精神，繼續將台灣各地優質農漁好滋味，透過旗下多元通路由產地直送到民眾手中，全力配合政府政策，盡心為農漁民帶來更大收益，並拋磚引玉期待各界一同力挺台灣農漁業、創造多贏局面。