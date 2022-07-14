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日向海洋排放核污染水　陸外交部：停止強推排海方案

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）峰會11日在斐濟首都蘇瓦（Suva）舉行，其中各國外長提及日本向海洋排放核汙染水問題。對此，中國外交部今（14日）也回應，這一問題也表明關乎全球海洋環境和相關國家公眾健康，「不是日方一家的事」。

今有外媒在外交部記者會上提問指出，會議上各國外長們重申，日本向海洋排放核汙染水可能會產生跨代際影響，太平洋島國人民對此有重大關切。外長們還審議論壇獨立專家小組提出的科學咨詢意見，專家指出日方提供的數據和訊息不足，進行進一步安全評估。

針對上述提問，汪文斌指出，中國也注意太平洋島國外長們的相關表態。對此感同身受。反應出國際社會對日本福島核汙染水處置問題存在嚴重關切，再次表明這一問題關乎全球海洋環境和相關國家公眾健康，「不是日方一家的事」。

汪文斌進一步批評，令人遺憾的是，一年多來，日本政府始終沒有就核汙染水數據的可靠性，凈化裝置的有效性和環境影響的不確定性等關鍵問題做出科學、可信的說明，反而強行推進核汙染水排海方案審批並啟動排海工程建設，這種置各方關切於不顧，企圖造成既定事實的做法十分不負責任。

最後，汪文彬強調，中方再次敦促日方重視各方正當合理關切，停止強推排海方案，同包括周邊鄰國和太平洋島國在內的利益攸關方及有關機構充分協商，尋找核汙染水處置的妥善辦法。

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