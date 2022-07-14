日本水蜜桃「未除害蟲」非法出口台灣　日警逮捕台籍水果商等4人

▲日本警方逮捕包含台灣出身人士在內等4人，涉嫌向台灣出口未妥善檢驗害蟲的日產水蜜桃。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本大阪府警方13日逮捕了4名水果出口相關業者，包含57歲台灣籍男子朱清宏、35歲日籍蔬果公司社長今田真等人。他們涉嫌謊稱一批約900顆的山口縣產水蜜桃符合銷往台灣的害蟲防治標準，還向機場植物防疫所提供偽造的證明文件，但事實上，這批日本桃子出口前根本沒有進行相關害蟲檢查。

綜合產經新聞、共同社等日媒報導，大阪警方以違反《植物防疫法》為由，於13日逮捕了大阪市福島區出口業者「日祥」的法人代表朱清宏，以及山形縣東根市蔬果公司「マルトウ青果」的法人代表今田真、大阪市福島區水果批發商「一番」59歲董事大本佳英等4人。

警方稱，朱清宏等4人涉嫌在去年9月左右，未針對害蟲「桃小食心蟲」（桃蛀果蛾）進行相關檢查，就將一批約900顆的山形縣產水蜜桃直接出口至台灣，並向關西機場神戶植物防疫所提交偽造的害蟲檢驗報告書。

▲歷經311東日本大地震後，日本福島縣正在逐漸復甦，圖為福島當地果園生產的水蜜桃。（圖／達志影像／美聯社）

調查人員表示，朱清宏等人從台灣接到訂單，但出口用的桃子數量不足，便挪用了未經害蟲防治的日本內銷用的桃子，雖然已經出口到台灣，但據說還沒有在桃子上發現害蟲的報告。據稱，由於台灣境內尚未出現「桃小食心蟲」，因此設下了嚴格進口檢疫條件，若在一年內2度檢出害蟲，台灣將全面停止日本桃子、蘋果等4種水果進口。

日本農林水產省透露，日本水蜜桃作為年節禮盒在台灣頗受歡迎，販售價格一度漲到日本原產地的數倍之多，近年來進口量也持續增長。產經新聞稱，日本《植物防疫法》規定，針對進出口與國內市場流通的植物進行檢疫，並接受防疫官檢查，若有不正當行為，將可處1年以下有期徒刑或50萬日幣以下罰款。

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