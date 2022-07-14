花蓮市區停車位不足難解　魏嘉賢籲比照都會區以自治條例解決

▲花蓮市中央路三段銘星學園大樓前劃設機車格位，希望解決人行道及騎樓地的停車亂象。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所日前在中央路三段銘星學園大樓前劃設機車格位，希望解決人行道及騎樓地的停車亂象，市長魏嘉賢也期盼花蓮縣政府能針對機車格不足的嚴重問題，能以自治條例的方式協助解決。

魏嘉賢日前偕同建設課長徐國城前往中央路三段銘星學園大樓前視察路邊機車格標線劃設作業，縣議員吳東昇、魏嘉彥及市民代表會副主席李振瑋也到場關切。這項標線工程由花蓮市道路標誌（字）標線劃設工程開口契約威勝交通工程有限公司執行，第一批次新繪或補繪路段總計有120處。





魏嘉賢表示，透過市民代表及議員向市公所反映有關路邊標誌標線的問題，尤其在中央路路邊因全面劃設紅線，以致不少車主將機車停放人行道或騎樓而被開罰，為解決停車問題，市公所經與住戶溝通後，在銘星學園大樓前路側劃設12個機車格，雖然格數不多，但希望能成為未來的指標，進而檢討中央路是否解除部分紅線的問題，同時也將向縣府相關單位建議，在不妨礙通行的情況下，可否比照大都會，以自治條例的方式在騎樓或人行道統一劃設機車格，以解決停車亂象的狀況。

▲市長魏嘉賢及縣議員魏嘉彥、吳東昇到現場關切並一致建議比照都會區以自治條例解決停車位問題。



魏嘉彥議員及吳東昇議員也對機車一位難求的現況表達關切。魏議員指出，他曾向縣府提案建議在不影響行人通行或便於輪椅族或嬰兒車可以通行的情況下，比照六都的模式，以自治條例的方式將騎樓或在人行道上劃設機車格，因為市區的腹地實在是不夠，唯有採以變通方式，才能解決一位難求的問題。



李振瑋副主席也表示，大多數人以機車代步，主要是其移動便利，但卻有不少騎士反映，市區由於機車格不足，不得不將機車停放在騎樓或人行道，結果都被檢舉而遭警方開罰。因此希望花蓮縣政府及縣議會能夠針對市區機車格已嚴重不足的現象，能以自治條例的方式變通執行，減少機車族的困擾。

